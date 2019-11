Audiencia histórica en la Corte Suprema definirá el futuro de DACA

Varias cortes han determinado que la decisión de la administración Trump de acabar con este programa fue ilegal; pero la última palabra la tiene el máximo tribunal

Bien abrigada, desde el domingo, Maritza Gutiérrez Ramos, una joven amparada con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), hace fila afuera de la Corte Suprema de California en Washington, D.C. con la esperanza de asegurarse un lugar en la audiencia en la que se escucharán argumentos a favor y en contra de la legalidad de suspender este programa que ha servido a alrededor de 800,000 muchachos.

“Es una audiencia histórica. Pase lo que pase, vamos a seguir luchando y movilizando a la comunidad hasta que se vote por una reforma migratoria”, dice Maritza, quien viajó de Los Ángeles a Washington.D.C., como parte de la delegación de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) que lucha por la permanencia de DACA y un camino hacia la residencia y ciudadanía para los DACAmentados.

Siete miembros de CHIRLA se unieron a cientos de personas a la marcha de 230 millas que comenzó el 26 de octubre en Nueva York y terminó el 10 de noviembre en D.C.

Desde 2012, el DACA ha evitado la deportación de los jóvenes que fueron traídos por sus padres a los EEUU siendo niños, y les han dado un permiso de trabajo.

Maritza durmió dos noches afuera de la Corte Suprema, expuesta al frío y la lluvia.

“El acceso al público está muy limitado como a 30 personas. Por eso llegamos desde el domingo para asegurar un lugar”, dice animada.

“Tengo DACA gracias a la lucha de otra gente que ha peleado por nosotros. Así que yo estoy hoy aquí por mi, por nuestras familias y las generaciones que vienen como los jóvenes que están en la secundaria y no tienen DACA”, explica.

Este día, la Corte Suprema de la Nación escuchará argumentos orales para determinar la legalidad de la cancelación de DACA. Desde que este programa fue eliminado por el presidente Trump en septiembre de 2017, DACA ha superado numerosos desafíos legales, pero la audiencia de hoy es un momento decisivo. Dependiendo de los argumentos, la Corte Suprema definirá entre enero y junio si fue legal que el presidente Trump acabara con DACA. Esa decisión definirá la suerte de cientos de miles de jóvenes y familias.

“Ya es costumbre que en los casos fuertes y grandes, la Corte se tarde más en tomar un fallo. Así que calculo que no estaremos viendo una decisión final hasta entre mayo y junio del año que entra”, explica el abogado en migración Alex Gálvez, quien hizo viaje especial de Los Ángeles a D.C. para ser testigo de la audiencia en la Corte.

“¿Cómo van a fallar los magistrados?… De eso, nos daremos una idea mañana cuando escuchemos sus preguntas, sus inquietudes y hacia qué lado se inclinan”, observa.

El abogado explica que la Corte Suprema tiene nueve magistrados, cinco conservadores; y cuatro liberales. “Se necesitan cinco votos a favor de que fue ilegal la decisión del presidente Trump de eliminar el DACA. La esperanza está en que el magistrado John G. Roberts nombrado por el ex presidente Bush pueda ser el voto de los conservadores a favor del DACA”.

La defensa del DACA es encabezada por el abogado veterano Theodore Olson, quien fue abogado general bajo la administración del presidente Bush, pero también participará como defensor Luis Cortés, un abogado en inmigración beneficiado con el DACA, graduado de la escuela de leyes de la Universidad de Idaho.

En una entrevista para CNN, Cortés dijo que es mucho lo que está en juego para él este martes. “Estaré frente a nueve individuos quienes en última instancia decidirán si mis clientes serán deportados y yo con ellos”, afirmó Luis, quien creció en la Bahía de San Francisco; y su propio padre fue deportado a México.

Luis recién renovó su DACA, y su permiso de trabajo expira en el 2021.

Varias cortes a lo largo del país han determinado que la decisión de la Administración Trump para acabar con el programa DACA fue ilegal. Pero la última palabra la tendrá la Corte Suprema.

Luis Pérez, abogado de CHIRLA, dijo en una entrevista reciente a La Opinión, que no saben cuál sería el impacto de la decisión de la Corte y los detalles. “Si ganamos, no sabemos si tendremos el paquete completo, si podrán renovar DACA sin problema, obtener permisos para viajar al exterior (Advance Parole); y si se dará la oportunidad para que quienes cumplan 15 años puedan también solicitar este programa; o si solo nos permitirían seguir renovando el DACA. Y si perdemos, no sabemos cuál será el proceso de deportación que van a seguir”, afirmó.

Un estudio del Centro de Estudios de la Migración de Nueva York (CMS) revelado un día antes de la decisiva audiencia en el máximo tribunal del país, mostró el perfil estadístico de los beneficiarios de DACA y sus contribuciones a las comunidades.

Aproximadamente 88,000 beneficiarios de DACA trabajan en profesiones calificadas, 88% hablan bien, muy bien o solo inglés. Los beneficiarios de DACA provienen de 158 países.

Además el estudio revela que 186,120 beneficiarios de DACA viven en California, el 76.14% son solteros, el 37.68% tienen entre 21 y 25 años; y el 40.51% llevan 20 años o más en el país.

Día de Acción

Para este martes, mientras la Suprema Corte considera el caso de DACA, en Los Ángeles se tiene planeado que a las 10 de la mañana, alrededor de 500 estudiantes de al menos diez secundarias, entre ellas Garfield, Warren, Marschall, la Academia Avance y otras, se saldrán de clases.

A las 11 a.m. habrá una manifestación en el edificio federal en la escultura Molecule Man, ubicada en la calle Temple con el número 255 East de Los Ángeles.

A las 11:30 a.m. se desarrollará un programa con testimonios de los beneficiarios de DACA y simpatizantes de la causa en el mismo lugar.

A las 12:15 del mediodía se llevará a cabo una marcha desde el edificio federal hasta el parque MacArthur. Y entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche se celebrará un concierto DACA en el Levitt Pavilion.