Carmen Aub, Rutila en El Señor de los Cielos, aparece desnuda y en bata de baño en Instagram

Me encanta arreglarme para salir en la noche, les comparto la rutina que tuve hace unos días en los premios… 💕💅🏻 Aquí les dejo los pasos que tuve para ponerme guapa ese día y así fue el resultado. Preparé la piel de mi rostro con mi #LUNA3 de @foreo_latam 🥰