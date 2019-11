Controla tu presión arterial sin medicamentos

¿Cansado de tomar 2 o 3 medicamentos diferentes para controlar tu presión arterial?

Para muchas personas que padecen hipertensión arterial el tomar 2, 3 o más medicamentos para controlar su presión arterial es una rutina que se debe cumplir día a día, y es que evitar complicaciones por esta enfermedad se vuelve una necesidad para mantener una calidad de vida relativamente normal.

Recordemos que no mantener las cifras de presión arterial dentro de los valores normales puede aumentar el riesgo de complicaciones como infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares o daño a los riñones.

¿Por qué es tan común el uso de medicamentos para controlar la presión arterial?

El tomar un medicamento 1 vez al día o 2 veces a día es lo más fácil que puedes hacer para controlar tu presión arterial, requiere poco esfuerzo, poco tiempo y el “beneficio” es casi inmediato; debido a esto es la primera opción de tratamiento que tanto pacientes como médicos prefieren.

Pero ¿qué sucede cuando se habla sobre modificar nuestros hábitos? ¿no comer sal? ¿45 minutos de ejercicio 3 veces a la semana? Las respuestas suelen ser:- ¡No! Es que la comida no sabe igual. – Llego muy cansado a mi casa después de un día pesado de trabajo.- Como en la calle porque no me da tiempo de cocinar en casa. ¿Suena familiar?

Cambiar los hábitos y tener un estilo más saludable de vida no sólo debe quedar como una recomendación, en realidad es la decisión más importante que puedes tomar para controlar tu presión arterial.

Dentro de las recomendaciones de la American Heart Association (AHA) para el manejo de la hipertensión, e cambios en la alimentación y en el estilo de vida son la primera línea de tratamiento que debe implementarse.

Incluso antes de iniciar con medicamentos, ya que los beneficios de estos cambios van más allá de solo controlar las cifras de presión, también ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre, los niveles de triglicéridos y colesterol, la función de los pulmones, la masa muscular (previniendo problemas de osteoporosis), que si se quisieran arreglar solamente con medicamentos se tendría que tomar un medicamento diferente para cada uno de estos padecimientos.

¿Qué se necesita para poder lograrlo?

Se requiere de una persona motivada, comprometida y que día a día elija este estilo de vida; ésto no solo ayudará a controlar su enfermedad, sino que le ayudará a gozar de una mejor calidad de vida desde el primer día que realice el cambio.

¿Es fácil? No. Por eso es necesario un compromiso diario, cada mañana que despiertes es un nuevo reto, es elegir darte tiempo para hacer ejercicio, es elegir una dieta equilibrada y rechazar la comida rápida, es elegir descansar sabiendo que hoy hiciste algo bueno por tu salud y por tu futuro.