Hombre interviene en una pelea en tren L del Subway de NYC y termina con la carta cortada

A Zorikh Lequidre le tomaron 15 puntos de sutura

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) investiga el ataque a un hombre que intervino para detener una trifulca en un tren L del Subway de NYC en Brooklyn el viernes pasado.

Zorikh Lequidre relató a la cadena CBS que esa noche viajaba en un tren bastante congestionado de la referida línea cuando notó una situación tensa en el vagón.

“Yo estaba leyendo mi libro de tira cómica y escuché una conmoción, mire alrededor y vi a un tipo molesto empujando a uno más bajo que él al exterior del tren”, contó.”Yo estaba como, ‘oye tipo, ¿qué estás haciendo?’, ‘¿qué pasa?’ Y él no hacía caso. ‘Métete en tus asuntos’(dijo)”, agregó Lequidre.

Cuando el tren se acercaba a la estación de Union Square, el sujeto no dejaba de mirar a Lequidre, de acuerdo con su testimonio.

“Me empezó a mirar y él estaba como, ‘¿qué pasa, hmm?, ‘¿qué miras?’” narró el entrevistado. Cuando el tren se detuvo en Williamsburg, el desconocido lo atacó con un cuchillo en la cara.

“El me golpeó y yo no fui lo suficientemente rápido y no vi el cuchillo o navaja y sentí un corte en mi cara”, narró. “La otra gente estaba como, ‘estas sangrando’”, agregó.

A la víctima tuvieron que tomarle unos 15 puntos de sutura en su mejilla izquierda.

Las autoridades buscan al sospechoso.