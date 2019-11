Mayeli Alonso se puso dura con Lupillo Rivera

La ex esposa del famoso cantante no tiembla a la hora de dejarle claros algunos puntos al padre de su hija, ante las cámaras de Univision

Mayeli Alonso lanzó la linea de maquillaje de su hija Karisma bajo el nombre de “Karisma Dreamers”. Para presentarla realizó una sorprendente fiesta en la que estuvo invitada la prensa, para los medios de comunicación la hija de Lupillo Rivera reveló que estaba cumpliendo un sueño con el lanzamiento de esta marca.

La ex esposa de Lupillo aseguró que está apoyando el sueño de su hija porque también quiere enseñarle el valor que tiene el trabajo. Aseguró que tampoco la está poniendo a trabajar desde pequeña, porque ella misma le está ayudando con este proceso. Pero recalca que esto le ha permitido dejarle una buena enseñanza.

Dicen que esta noticia del lanzamiento de la marca de maquillaje de la joven tomó por sorpresa a su famoso padre.

Pero el equipo de Univision aprovechó también para conversar con la ex de Rivera sobre las críticas que éste hizo sobre su último lanzamiento en Instagram, en donde promocionaba un gel vaginal.

Sobre el punto del vista del cantante la empresaria ha sido clara. No le importa lo que éste pueda decir o no sobre el tema. “No puede cuestionarlo porque soy una gran madre. He dado mi 200 % para ser mamá. Lo veo como una critica de cualquier otra persona. Es su punto de vista, se respeta, pero no me paró ni me impidió de seguir con mi campaña. Yo todo lo he hecho sin hacerle ningún daño a nadie“.

Aquí una imagen del producto de Karisma.