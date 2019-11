Elizabeth Gutiérrez abre su chamarra y presume el sexy agujero de su escote

View this post on Instagram

🇪🇸 Nuestro Supreme Multi-Peptide Serum es un delicado y gentil humectante para el area alrededor de los ojos, frente y boca, ademas ayuda a estimular el crecimiento de colageno, lo que ayuda a disimular las líneas de expresión. Esta fórmula contiene antioxidantes, vitamina E y vitamina A, que protegen la piel de los efectos desgastantes y dañinos de los radicales libres. Definitivamente la perfecta crema anti-envejecimiento. Adquiérela ya en www.ElyGutierrez.com 🍃 🇺🇸 Our Supreme Multi-Peptide Serum is a delicate and gentle moisturizer for the area around the our eyes, forehead and mouth, it also helps stimulate the growth of collagen, which helps disguise those fine lines. This formula also contains antioxidants, vitamin E and vitamin A, which protect the skin from the debilitating and damaging effects of free radicals. Definitely the perfect anti-aging Serum. Acquire it now at www.ElyGutierrez.com ✨