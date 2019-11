¿Qué método anticonceptivo me conviene después de haber tenido a mi bebé?

La planificación familiar permite tener el número de hijos que deseen y determinar el intervalo entre embarazos y se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos.

Ésta es importante durante toda la vida reproductiva de una pareja o una persona, sin embargo la Planificación Familiar Posparto se centra en la prevención de embarazos no planificados y periodos cortos, por lo menos durante los primeros 12 meses después del parto.

La importancia radica en que una mujer o una pareja que no espacia adecuadamente el nacimiento de sus hijos puede aumentar los riesgos y complicaciones en el siguiente embarazo, pudiendo poner en riesgo a su bebé y a ella misma.

Durante el puerperio el organismo regresa paulatinamente a su estado original previo al embarazo y el útero debe de involucionar y en caso de una cesárea cicatrizar de forma adecuada, por lo que es recomendable no embarazarse nuevamente hasta al menos dos años, ya que si no es así hay riesgo de una ruptura uterina, de que se tenga que realizar nuevamente una cesárea o de que ocurra un aborto.

Existen lineamientos sobre cuáles son los métodos anticonceptivos más adecuados después de que una mujer acaba de tener un parto o una cesárea:

Dispositivo intrauterino (DIU):

-En el hospital: Durante la cesárea o después de un parto o cesárea.

-Después de salir del hospital: Diu de Cobre, 4-5 semanas después. DIU Hormonal , 6 semanas después.

Oclusión Tubárica Bilateral (OTB):

-En el hospital: Durante la cesárea o después de un parto o cesárea.

-Después de salir del hospital: 6 semanas después..

Anticonceptivos hormonales con Progestina:

-En el hospital: Antes del egreso, con o sin lactancia materna.

-Después de salir del hospital: Mujeres lactando: 6 semanas o más.

Anticonceptivos hormonales combinados:

-En el hospital: no se recomiendan.

-Después de salir del hospital: Mujeres sin lactancia: 3 semanas después.

Mujeres lactando: 6 meses después.

Preservativos: En todo momento, además evitan enfermedades de transmisión sexual.

Vasectomía (hombres): Se puede realizar en cualquier momento.

La lactancia materna puede conferir cierto grado de protección para no embarazarse debido a la liberación de la hormona prolactina que evita que se lleve a cabo la ovulación, sin embargo, no es completamente efectiva sobre todo si no se realiza lactancia materna exclusiva, por lo que es recomendable no confiarse y usar algún método anticonceptivo.

Es importante escuchar atentamente la explicación de las diversas opciones de planificación familiar que tu médico te ofrezca y elegir la mejor para tí, así como recordar que es responsabilidad de la mujer el cuidar de sí misma al elegir su método anticonceptivo ideal.