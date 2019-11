Dayanara Torres confirma regreso a ‘Mira Quién Baila All Stars’ y habla de su lucha por su vida

"Es algo que quiero mucho, lo tengo en mi corazón, me encanta regresar"

Dayanara Torres regresa a la televisión al show que le cambió la vida, rompió con sus miedos y significó un antes y un después en su carrera: ‘Mira Quién Baila All Stars’. Ella misma nos lo confirmó en exclusiva que regresa a ser jueza al lado de Casper Smart y Bianca Marroquí.

Detrás de su aparente fragilidad, Dayanara es una mujer muy valiente, que no solo ha sorprendido al mundo, sino hasta a ella misma, pues nunca imaginó todas las batallas que le iba a tocar librar, incluso por su vida peleando aún contra el cáncer. En una entrevista exclusiva habla de esto, del reality de los domingos de Univision, y de lo que significó para ella Nelson Ruíz, el productor ejecutivo de ‘Mira Quién Baila’ que la rescató, y que falleció hace unos días.

Pregunta: Regresas a la tele después de un año de muchas pruebas bien duras…

Dayanara Torres: Estoy feliz, ‘Mira Quién Baila’ es algo que quiero mucho, lo tengo en mi corazón, me encanta regresar este enero y comenzamos con el pie derecho este 2.020… A mí me encantó mi experiencia en el show porque era algo que no me hubiese atrevido hacer, me fascinó, me encanta bailar y poder ayudar a la fundación del hospital San Jorge, es lo más hermoso que tiene este programa.

P:¿Qué aprendiste o qué sientes que esta vez vas a mirar mejor o no vas a perdonar?

D.T.: A mí se me hace un poquito difícil no perdonar porque yo se lo que es poner tu todo, tu corazón, tu tiempo, y que algo te salga mal, a mí se me parte el corazón, pero yo pienso que más que nada es ir viendo lo que me inspire, hay bailes muy bonitos, pero busco lo que me llegue al corazón. Yo entiendo que este no es su primer trabajo, no va con lo que hacen porque son actrices, cantantes, diferentes personas del entretenimiento, lo técnico se lo dejo a los profesionales, yo me voy por el corazón.

P: Además al ser famosos tocas egos, sensibilidades.

D.T.: Sí, eso es lo más delicado, por ello yo como jueza busco inspirarlos, no dejarlos caer, lastimar, ni nada por el estilo.

P: La temporada anterior fue de crecimiento profesional, pero en lo personal fue muy difícil, porque te tocó enterarte que tenías cáncer y luchaste contra él casi en silencio durante el show.

D.T.: A veces mirando para atrás me pregunto cómo lo hice. En la cena de comienzo de ‘Mira quién Baila’ fue donde descubrí que había algo en mi pierna que no estaba bien. Las primeras semanas viajaba con dolor, en silla de ruedas, en el mismo programa me trasladaban en esa silla, estaba de zapatos bajitos y cuando me tenía que parar me ponía los tacones. Pero así de importante es para mí que en medio de todo esto no lo podía dejar, soy muy responsable, no importa, no me iba a dejar vencer, viajar con el dolor, con los puntos que los primeros fueron 9, los segundos 77, pero lo miro como algo donde he crecido mucho, he estado más fuerte, nunca me dejé caer, y con muchos deseos de salir adelante.

P: ¿Cómo está tu salud?

D.T.: Estoy bien, continúo con los tratamientos que terminan en marzo 2.020, cada 21 días son mis tratamientos y sí me tumban por 3 o 4 días cuando los recibo, y luego entre los 21 días hay días fuertes, otros más fáciles, entre los efectos secundarios me da mucho dolor de espalda y de músculos, pero ya me he acostumbrado, yo tengo a Ryan en mi casa, y Christian ahora está en New York viviendo por la universidad, y mi hijo me necesita, no me dejo caer.

P: ¿Te imaginabas que eras tan valiente?

D.T.: No, creo que cuando uno pasa por cosas como estas tan difíciles es cuando uno se da cuenta, sino jamás lo hubiera sabido.

P: ¿’Mira Quién Baila’ te cambió la vida en lo personal y en lo profesional y tuviste un mentor que te incentivó incluso en tu lucha contra el cáncer, y hoy él perdió su batalla, Nelson Ruiz, el productor ejecutivo del show?

D.T.: Mientras más lo pienso me doy cuenta que Nelson fue una inspiración, nunca se vio decaído, nunca lo vi ni quejarse, y después cuando pasó lo mío, sus palabras me las llevo conmigo para siempre, aprendí muchísimo de él, además que siempre confío en mí, creyó en mí… Después de haber ganador, estaba pendiente de mí, diciéndome que tenía que seguir adelante, de hecho no me conocía de antes, nunca, esa conexión tan grande que tuvimos me lo llevo. Y ahora desde el cielo él nos mira y quiero que se siga sintiendo orgulloso de lo que estamos haciendo.

P: En una entrevista, Nelson nos dijo: “Dayanara me enseño la importancia de no tener prejuicios”…

D.T.: ¡Wow! Para mí mi inspiración es él, que lindo que la persona que yo más admiro, y que me ha enseñado, se haya llevado algo de mí.

P: ¿Qué es lo que buscas de tu ganador?

D.T.: Estoy con Casper con quien nos llevamos tan y tan bien, y con Bianca que es muy especial para mí porque aunque no la conocía, cuando vino de jurado fueron mis mejores noches, porque ella sabe de técnica, yo lo que busco es lo que me inspira, lo que sienta en ese momento, porque lo están haciendo por ayudar a una fundación.