Lis Vega presume cuerpazo con diminuto atuendo que dejó ver casi todo

View this post on Instagram

SIEMPRE ME RIFO ANTE AQUELLOS, QUE ANTE DIOSITO SE INCLINAN, EL LA CALLE YO ANDO A LA VIVA, CON LOS MIOS VOY SIEMPRE ACTIVA, LO MEJOR DE MI ESTA EN ELLOS Y ESO A MI ME ILUMINA,SIN MIEDO YO VOY PAL CIELO, ASI LOS CUIDO DE ARRIBA, SOY MALANDRA Y QUE .#MALANDRA #PLATAFORMASDIGITALES BUSCALA Y DISFRUTA DE PARTE DE MI HISTORIA DE MI PUÑO Y LETRA . #ALBUMHERMANDAD #CANTAUTORA #CUBA #MEXICO #CANALYOUTUBE #LISVEGAMUSICOFICIAL SIGANME SORPRESAS #CUBANOSPORELMUNDO #REGUETON #TRAP #MUSICA #CANTANTE #BAILARINA #URBANO #URBAN #TRAP #PRODUCTORMUSICAL @DJCONDS 🇨🇺🙌🔥🎼 #MELODIA @ROMMY_OFICIAL ♥️🙌🎼🇨🇺 GRACIAS A ESTA GRAN FAMILIA @the_yabo @brunoolvez #fotografo @joeles6 @ruben_tropicuba @alexismayhair @rubenrojasmanager @ifbbpro_sandrasarria bienvenida a la familia @vale.mosquera @calosdl @alexcejav siempre apoyándome DE UNA FORMA U OTRA GRACIAS GRACIAS