La Mega Clínica llega a Los Ángeles a curar

Cientos de personas sin hogar y sin un seguro de salud que los respalde acuden al centro de LA para recibir atención médica gratuita

Durante más de una década, María Ramírez, fue una mujer que vivió desamparada en el área de Skid Row pero ahora, a sus 67 años de edad, ya se aloja en un departamento.

Al preguntarle, ¿qué es lo que más aprecia de tener un techo? Con franqueza responde: “Una ducha”.

Este viernes, María fue una de casi un millar de personas de bajos recursos, muchos de ellos sin hogar, que recibieron atención médica gratuita en la Mega Clínica que organiza Care Harbor —una organización benéfica sin fines de lucro basada en voluntarios.

En fila por varias horas apoyada en su andador, María fue paciente al esperar para que primero le revisaran su presión sanguínea —que estaba en orden— y para ver a un oculista.

“Tengo la visión borrosa, por eso vine a que me atendieran”, dijo la mujer.

Durante el undécimo evento anual de Care Harbor en el edificio The Reef, en el centro de Los Ángeles, oftalmólogos, dentistas, enfermeras y asistentes médicos dedicaron un día de trabajo para atender exclusivamente a las personas sin hogar. La actividad continúa este sábado y domingo.

Durante la apertura, el supervisor del condado de Los Ángeles, Mark Ridley-Thomas, uno de los patrocinadores del evento y líder en el esfuerzo por proporcionar vivienda a la población sin refugio, calificó la falta de un techo como “la crisis moral de nuestro tiempo”.

“No solo tenemos una crisis de vivienda; tenemos una crisis de salud”, declaró.

“Tenemos una crisis de adicción no tratada y abuso de sustancias, de enfermedades mentales, de trauma y el del sufrimiento que conlleva la pobreza”.

Esta última fue justamente fue lo que llevó al hondureño “Marlon Menjívar” a acudir al lugar, donde al revisarlo se determinó que se le extrajera una muela. Mientras que a su amigo, el mexicano “Juan Tovar”, le quitaron dos dientes.

Ambos prefirieron no revelar sus nombres reales.

“Yo trabajaba en un restaurante de Los Ángeles pero me caí y me lastimé… Ya no pude seguir y el patrón me corrió”, dijo Marlon, quien confesó que lleva tres años viviendo a la intemperie en el

Parque MacArthur. En ocasiones, también pernocta en las inmediaciones de la Placita Olvera.

Por su parte, Juan expresó que tenía año y medio con fuertes dolores en sus muelas. Unas estaban picadas y tenía muchas caries.

“Mire como he quedado… ¡chimuelo!”, dijo el hombre de la Ciudad de México, quien cuenta que podrá dormir solo por tres meses en la Misión Dolores de Boyle Heights.

“Cuando llegue el plazo, tendré que irme otra vez a la calle”, dijo.

En cifras

Según un informe de octubre, más de 58,000 personas viven sin hogar en el condado de Los Ángeles, una tasa que ha aumentado durante 2018.

Esto a pesar de la inversión de $350 millones anuales por parte del condado de Los Ángeles a través de la Medida H, para abordar la crisis de las personas sin techo.

Además, por cada 133 personas que se encuentran alojadas en los servicios del Condado, 150 quedan sin hogar cada día.

Este año, se anticipa que más de 1,000 personas sin hogar morirán en la calle.

“La crisis de los desamparados en Los Ángeles es un problema que concierne a todos”, expuso Don Manelli, presidente de Care Harbor.

“Esa es la razón por la que Care Harbor ha dedicado un día completo de atención a los más necesitados. Existe una gran necesidad de brindar los servicios básicos a quienes no tienen hogar y tienen poco acceso a la atención médica”.

“Felipe de la Loza”, un invidente del ojo izquierdo y con casi pérdida total de la visión del ojo derecho reveló a La Opinión que desde hace tres meses vive en el interior de su camioneta, en una zona céntrica de Los Ángeles.

“A mi alrededor hay de todo; borrachos y venta de drogas. Muchos son muchachitos que apenas empiezan a vivir”, dijo el hombre de 78 años nacido en Texas. “A mí me respetan porque les doy consejos para que se salgan de las cosas malas en que andan metidos; esa es mi misión al vivir en las calles”.

Barbara Ferrer directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó a La Opinión que la vida de personas sin hogar se acorta en 20 años en comparación con las que tienen un techo.

“Esto no puede suceder en este país y en este condado”, dijo. “El 25% de quienes murieron [en las calles en 2018] fue a causa de sobredosis; 24% murieron porque tuvieron problemas de ataques al corazón; 22% porque tuvieron algún tipo de lesiones; 10% por homicidios y 5% a causa de suicidios”.

Según un informe de octubre de 2019 publicado por el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, el número de muertes de personas sin hogar se duplicó de 536 en 2013 a 1,047 en 2018, pero la tasa de mortalidad, que representa aumentos en el número total de personas sin hogar, aumentó en más de un tercio durante ese mismo período.

“Es una vergüenza que tengamos que hacer este tipo de eventos para atender a las personas sin hogar”, dijo Howard Kahn, miembro de Care Harbor y de la Fundación Good Hope. “Pero también es bueno que lo hagamos por ellos para que no pierdan la esperanza”.