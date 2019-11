Mi liberación ‘ha sido un verdadero milagro’

Después de 12 años y medio de estar en prisión, Rubén Martínez Jr. saboreó la libertad al probar que era inocente de una serie de robos armados en el barrio Boyle Heights de Los Ángeles, por los que recibió una condena de casi 50 años.

“Todo fue muy rápido. En septiembre, mi caso fue tomado por la Unidad de Revisión de Condenas del Fiscal del Condado de Los Ángeles; y el 6 de noviembre salí libre con la promesa de regresar para escuchar la decisión final del juez después de revisar mi caso”, dice Rubén de 49 años.

Cuando él y su esposa María se enteraron de la creación de la Unidad de Revisión de Condenas, contactaron a la oficina de la fiscal del condado para pedir que el caso fuera revisado ya que las coartadas dadas por el hispano nunca se exploraron suficientemente al momento del juicio.

Rubén siempre alegó que estaba en el trabajo al momento que los crímenes se cometieron.

“Yo trabajaba en Studio City. Los crímenes tuvieron lugar en Boyle Heights, y yo no tenía carro. Tampoco investigaron a las personas que podían dar testimonio de que yo estaba en mi trabajo”, dice.

La queja enviada a la Unidad de Revisión de Condenas del Fiscal del condado de Los Ángeles movilizó a fiscales e investigadores para buscar nuevas evidencias que llevaron a la exoneración de Martínez.

“Este caso llamó nuestra atención porque se trató de un preso que no fue representado por un abogado, lo cual es un ejemplo poderoso de que necesitamos unidades de revisión de condenas”, afirma la fiscal del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey.

Cuando Rubén se enteró que iba a salir libre, dice que se emocionó tanto que pasó noches sin dormir por la felicidad de reunirse con su esposa María con quien se había casado el 9 de diciembre de 2006. La luna de miel no duró mucho porque meses después, el 1 de junio de 2001 fue arrestado.

“A diferencia de otras parejas que se divorcian en el momento de una acusación y condena de un delito, yo siempre creí en la inocencia de Rubén. Mucha gente me decía que me divorciara, pero yo lo amaba y me había casado con él para estar en las buenas y en las malas. Desafortunadamente lo malo llegó primero”, dice María Martínez, esposa de Rubén.

El hispano ríe a carcajadas al recordar cuando el juez revocó su larga sentencia de 47 años y 8 meses. “El 13 de noviembre, limpiaron mi récord de toda acusación y delito”, precisa.

Los detectives que lo acompañaron a la salida de la prisión estatal donde estuvo recluido, lo invitaron a comer. “Les pedí que me llevaran a las hamburguesas. Se quedaron sorprendidos. Pensaba que yo iba a pedir otra cosa. Pero deseaba tanto comerme una hamburguesa de carne con queso y rodajas de cebolla. También pedí una malteada de fresas”, cuenta.

Y afirma que salir libre fue un momento de mucha felicidad porque durante años le pidió llorando a Dios que lo ayudara a salir libre. “Tú sabes que yo no cometí esos crímenes. Yo no fui Papá. Ayúdame a salir de aquí”, le imploraba.

“Yo creo que Dios usó a Jackie Lacey, la fiscal del condado de Los Ángeles, para que me liberaran a través de la Unidad de Revisión de Condenas que ella creó. Ha sido un verdadero milagro”, cree fervientemente.

“El caso del señor Martínez sirve como un duro recordatorio a todos nosotros de que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no siempre hacemos lo correcto”, dice la fiscal Lacey.

En una audiencia, este mes, el juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, William Ryan revocó la condena de Martínez, ordenó su liberación, desechó su caso para siempre y encontró que era inocente de todos los crímenes por los que se le condenó.

Martínez fue involucrado en una serie de robos armados sin resolver que tuvieron lugar entre diciembre de 2005 y mayo de 2007 en el mismo taller mecánico en Boyle Heights.

Debido a un gran parecido físico con el responsable, testigos oculares lo identificaron con el delincuente; y en el juicio, sus coartadas no fueron bien planteadas, lo que hizo que los 12 miembros del jurado lo encontraran culpable.

Los jurados condenaron a Martínez por nueve cargos de robo en segundo grado en un nuevo juicio. En el primer juicio, el jurado votó 9 a 3 en favor del veredicto de culpable.

Fue sentenciado a 47 años y 8 meses en una prisión estatal. Pero Rubén nunca se dio por vencido, y apeló varias veces. Sin embargo, sus demandas de justicia fueron negadas una y otra vez.

Los fiscales de la Unidad de Revisión de Condenas asignados tuvieron que reabrir la investigación, y exhaustivamente hablaron con testigos, estudiaron los récords de trabajo y cheques de pago que confirmaron que Martínez no pudo haber cometido dos de los robos claramente perpetrados por el mismo ladrón serial.

“Esta vez, durante la revisión, los investigadores pudieron hablar con mi esposa y diferentes personas, jefes y compañeros de trabajo que probaron que yo estuve ahí en el trabajo en el momento que ocurrieron los crímenes”, dice Rubén.

El 1 de noviembre, la subfiscal Andrea Bouas pidió a la corte liberar a Martínez bajo la promesa de que iba a regresar. El martes 2 de noviembre, el angelino salió libre.

“Cuando concebí esta unidad, mi esperanza era hacer del proceso de revisión disponible no solo para los abogados o Proyectos Inocente (organizaciones que abogan por los condenados erróneamente) sino para los propios presos”, dice la fiscal Lacey.

El caso de Martínez marca la primera vez que un preso que no es representado por un abogado, es exonerado en el condado de Los Ángeles a través del proceso de revisión de condenas.

La fiscal Lacey estableció esta Unidad de Revisión de Condenas en 2015 como parte de su compromiso por una reforma de justicia criminal innovadora.

“Como fiscales tenemos la obligación legal y un mandato ético de asegurar que la persona correcta sea condenada por el crimen del que se le acusa; y que una persona equivocada nunca tenga que defenderse de cargos injustos”, dijo la fiscal Lacey.

“Por esa razón, cuando recibimos nueva información creíble que puede exonerar a una persona, tenemos la responsabilidad como fiscales de reexaminar los hechos y cuando es apropiado, revocar las sentencias injustas”, sostiene.

Rubén dice que después de más de 12 años tras las rejas, quedó sorprendido al salir en libertad y ver los grandes rascacielos de Los Ángeles así como de descubrir que el aire ahora es más limpio. Pero también le llamó la atención ver el alto precio de las gasolinas y el aumento en general de los precios así como observar que la gente se la pasa mirando su teléfono celular.

“Lo que más anhelo ahora es conseguir un trabajo bien pagado”, sostiene. Y afirma que ser un hombre libre, “se siente muy bien”.

Desde su creación, la Unidad de Evaluación de Condenas ha recibido más de 1,900 reclamos de sentencias injustas. La fiscalía del condado de Los Ángeles asevera que la mayoría no cumplen con los requisitos para ser elegibles, la Unidad examina de cerca de 350 casos .