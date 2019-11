¡Impactante! Michelle Salas exhibe su escultural cuerpo en bikini con selfies

La blogger no deja de complacer a sus seguidores en Instagram

Con el paso de los años, Michelle Salas se ha abierto camino en el mundo de la moda como blogger, pero eso no le ha impedido tener un plus, y es que la bella joven posee un cuerpo espectacular, lo cual no deja de presumir en sus publicaciones de Instagram.

Esta vez, la hija de Luis Miguel publicó unas fotos a manera de selfies que la muestran a bordo de un yate y luciendo un pequeño bikini. Michelle escribió junto a las imágenes el mensaje “estoy captándote en este cuadro”.

La chica ha dado a conocer que se mantiene sola gracias a su trabajo, y al parecer, está distanciada de su padre desde hace tiempo. A Michelle le gusta pasear por las calles de Nueva York, y lo mismo puede posar en traje de baño que con los atuendos más formales.

