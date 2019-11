Catherine Fulop aparece sin ropa, desnuda, y en Instagram a sus 54 años de edad 

View this post on Instagram

Feliz y agradecida con @revistacaras quien me ha acompañado a lo largo de mi vida en Argentina, ya 26 años viviendo en este hermoso pais, recordar es vivir, recuerdo como esta tapa hace 20 años revoluciono a la prensa, hoy ya mas madura nos atrevimos a jugar con ella!! Gracias @hectormaugeri y @lilycastano, a la periodista @naiaravecchio y al equipo de #miami la fotografa @kattycphotos el arte de la foto a cargo de @passionflowersventures el hotel espectacual de Miami Beach @lennoxhotelmiamibeach el estilismo impecable de @ritaypavlostyle mi cabello cuidado por dos expertos @emilianobreitsalon y mi amiga @purpleshey el maquillaje de la mano de @nandaquero gracias y a disfrutar de el deber cumplido! NO TE LA PIERDAS, acá te cuento todoooo!!!! #Repost @revistacaras ・・・ YA SALIÓ- La tapa de Caras de esta semana. Tras 20 años de la foto que marco un punto de inflexión en su carrera, Cathy Fulop atraviesa sus 54 años con hábitos saludables, constancia y voluntad. Entrena 6 veces por semana, hace 200 abdominales por día y tiene puesto un chip sexual."A la manzana ya me la comí", confiesa. Además, todos los detalles de la exclusiva boda de Tómas Eurnekian y Angie Landaburu. Un casamiento de ensueño en donde nada fue librado al azar y tuvo los invitados más top de la sociedad argentina. Por otro lado, los Pieres festejaron su triunfo en Tortugas. Y finalmente, toda la intimidad de los fuertes rumores que debe enfrentar Meghan Markle y un supuesto embarazo. ¡Mucho más! #latapadecaras #caras #revistacaras