Cómo lograr el empanizado perfecto

Un empanizado perfecto es dorado, adherido al producto y sin absorber demasiado aceite, te decimos cómo lograrlo

Pareciera que cualquiera puede conseguir preparar un empanizado perfecto, pero la realidad es que no a todos queda bien. Si te has decidido por preparar unas deliciosas milanesas o unas croquetas de atún y temes a no lograr el dorado y crujiente ideal, no te preocupes, te daremos los consejos necesarios que te demostrarán es cosa fácil.

Que la carne no quede cruda, sin que el empanizado quede carbón y que el producto no absorba demasiado aceite, es cuestión de temperatura y los ingredientes usados.

Tips:

El aceite debe estar muy caliente, así se logrará una capa crujiente y el producto no absorberá mucha grasa.

Utiliza aceite de canola, maíz o girasol. No es recomendable usar aceite de oliva, ni ajonjolí porque se queman muy rápido.

Utiliza aceite que no se haya ocupado previamente, así evitaremos que nuestros alimentos recién hechos adquieran olores de preparaciones pasadas.

Sazona todo antes de empanizarlo, por lo menos, sal y pimienta en la mezcla de pan molido.

Hacer máximo dos capas de empanizado para que la cocción del producto sea correcta.

No saturar el sartén, si se ponen pocos productos es más fácil controlarlos.

No tapar el sartén, pues el alimento se pondrá aguado.

Cuando prepares croquetas, asegúrate que la bechamel esté muy fría para que no se deshaga en el calor.

Receta básica para empanizar

INGREDIENTES

2 huevos o leche de vaca

1 taza de pan molido

½ taza de harina (opcional)

Sal y pimienta

1 litro de aceite

PROCEDIMIENTO

Cubrir el producto con harina Batir los huevos con un poco de sal y poner en un recipiente. Bañar el producto. Pasar por pan molido hasta que quede completamente cubierto Regresar al huevo y repetir el procedimiento. Calentar el aceite a fuego alto y cocinar hasta que tome un color dorado. Aproximadamente son 20 segundos por lado. Escurrir en papel absorbente.

Algunas cocineras mexicanas empanizan milanesas de manera más sencilla, solo remojan la carne en leche, a la cuál previamente agregaron condimento, posteriormente pasan por el pan molido y fríen en aceite caliente.

Fuente: Animal Gourmet