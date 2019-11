Tragos para disfrutar en Acción de Gracias

Te dejamos 4 ricas combinaciones para hacer tragos y agasajar a tus amigos este Día de Acción de Gracias.

Este próximo festejo de Acción de Gracias disfruta de un buen trago de whisky scotch o de tequila junto a tus amigos y familiares para combatir el clima frío que se avecina. Siempre con prudencia, un rico cóctel es una buena idea para comenzar la cena o terminarla junto a un buen postre. Aquí te dejamos algunas alternativas fáciles para que agasajes a tus invitados:

Ginger Snap Penicillin

Ingredientes

1.5 oz de scotch Buchanan’s DeLuxe 12-Year-Old

3⁄4 oz. de Jugo fresco de limon

1/8 oz. de jarabe de miel

3/8 oz. de jugo de jengibre endulzado

Para decorar: Jengibre confitado

Vaso: Rocks

Hielo: En cubos

Preparación:

Combina el scotch, jugo de limon y jarabe de miel en un batidor de cocteles lleno de hielo.

Agita vigorosamente y cuela en un vaso rocks con un hielo grande. Decorar con jengibre endulzado.

Scotch & Pear Cider

Ingredientes:

0.5 oz de scotch Johnnie Walker A Song of Fire

0.5 oz de scotch Johnnie Walker A Song of Ice

0.5 oz de Caramelo

0.5 oz de Jugo de Limón

Agregar Sidra de Pera

Un poco de sal

Vaso: Double Rocks

Decorar: 2 Pedazos de Pera & Polvo de Canela Alrededor

Método:

Prepara el vaso rocks agregando polvo de canela alrededor. En una lata de mezclar agrega un poco de sal, caramelo, jugo de limón, Johnnie Walker A Song of Ice,

and Johnnie Walker A Song of Fire en ese orden. Agrega hielo arriba. Cubre y bate por 7-10 segundos. Cuela sobre hielo en un vaso. Agrega sidra de pera. Decora con dos pedazos de pera. ¡Disfruta!

Orange Harvest T&T

Ingredientes:

1.25oz Tanqueray No. TEN y Agua tónica

Vaso: Copa Glass

Decorar:

Rueda de Naranja Roja

Decoración Floral:

Naranja Roja

Tomillo Francés

Dalia Naranja

Preparación: Agrega hielo en un vaso con Tanqueray No. TEN. Agrega agua tónica. Pon naranja roja en el borde del vaso.

Espresso Old Fashioned

Ingredientes:

1 1/2 oz de Tequila Don Julio 70

3 guiones de amargos de angostura con Expreso*

1 guión amargos de naranja

1/4 cucharada de jarabe de agave

Cascara de naranja para decorar

Frijoles Espresso cubiertos de chocolate oscuro

Vaso: Rocks

Decorar: Cascara de naranja, Frijoles Expreso-cubiertos de chocolate oscuro

Preparación:

Combina Tequila Don Julio 70, Frijoles Expreso-cubiertos de chocolate oscuro, amargos de naranja, y jarabe de agave en un vaso mezclador con hielo. Revuelve bien.

Vierta el contenido en un vaso bajo sobre un cubito de hielo grande y fresco.

Exprime la cáscara de naranja

Coloque la cáscara de naranja en el vaso y pon los frijoles Espresso cubiertos de chocolate oscuro sobre la cascara.

*Frijoles Expreso-cubiertos de chocolate oscuro con Amargos de Angostura

Remoja diez de tus granos de café favoritos en 4oz de amargos de angostura por 24 horas en un contenedor sellado en un armario oscuro.