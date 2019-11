Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

El musical de Donna Summer se presenta este fin de semana, mientras que Juanes conversará con sus fanáticos en una librería de la ciudad

Jueves 21

Linternas chinas

El Chinese Lantern Festival tiene como tema este año Blooming Seasons, y en esta ocasión promete ser un espectáculo más grande y más brillante, con enormes linternas inspiradas en la naturaleza. Entre lo que incluye esta fiesta, que tiene lugar en el Fairplex (1101 W. McKinley Ave., Pomona), son lámparas que montadas llegan a medir hasta 30 pies de alto y 85 de ancho. Hay un dragón de cerámica china que mide 100 pies de largo. Las luces de las linternas representarán las cuatro estaciones y animales en sus habitats. Habrá conciertos musicales y danzas tradicionales, así como la presencia de Santa y demostraciones de cómo se hacen las linternas, una tradición de 2000 años de antiguedad. Jueves a domingo 5:30 a 10 pm; todas las noches a partir del 19 de diciembre. Termina el 5 de enero. Boletos $15.50 a $27. Informes chineselanternfestival.com.

Documental ‘The All-Americans’

El documental “The All-Americans” ya llegó a las salas de cine. Se trata de un trabajo escrito y dirigido por Billy McMillin que tiene como trasfondo la bien conocida rivalidad que existe entre las escuelas secundarias Garfield y Roosevelt, que cada año luchan por el título al mejor equipo de futbol americano de la temporada. La historia, filmada en el Este de Los Angeles, habla sobre la migración y la comunidad de esta área del condado angelino. Hay varios horarios disponibles en cines de todo el país. Informes allamericansfilm.com.

Ceremonia navideña

La ceremonia de encendido del árbol navideño en la Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles) estará acompañada de caída de nieve y de cantos por parte de los Grand Arts Chamber Singers, The Beverly Belles y de Toy Soldiers Drumline. La famosa estación, que este año celebra sus 80 años de vida, tendrá un árbol que estará colocado en el majestuoso South Patio. La ceremonia comienza a las 6:30 pm, y el encendido será a las 7:15 pm. Entrada gratuita. Informes unionstationla.com.

Viernes 22

Juanes en Amoeba

Para celebrar que su álbum “Más futuro que pasado” estará en el mercado el viernes, el cantautor colombiano Juanes visitará la tienda de discos Amoeba (6400 Sunset Blvd., Los Angeles), en donde se reunirá con sus fans para tomarse fotos con ellos. Para poder ingresar los asistentes deben comprar el disco en esa tienda el mismo día. Los boletos estarán disponibles a partir de las 10:30 am. Un boleto por cada álbum; máximo dos discos por cliente. El nuevo álbum de Juanes incluye colaboraciones con Christian Nodal, Sebastián Yatra, Fuego, Lalo Ebratt y Alessia Cara. 4 pm. Informes amoeba.com.

Show de Dorian Wood

Dorian Wood es un cantante, compositor, artista de performance, autor y artista visual que se dio a conocer primero en los bares gays de Hollywood. Ahora, con un estilo que ha pulido y nutrido a través de los años, presentará “Xavela Lux Aeterna”, un espectáculo que rinde tributo a la cantante costarricense afincada en México, por los cien años de su natalicio. El artista interpretará temas de esta cantante acompañado de un cuarteto de cuerdas. Se trata de un proyecto personal y además debut de Wood en este teatro. Viernes y sábado 8:30 pm. Boletos $11 a $22. Informes (213) 237-2800 y redcat.org.

Conversación en el NHM El Natural History Museum (900 Exhibition Blvd., Los Angeles) presentará una charla entre el productor y director Roger Corman (“The Little Shop of Horrors”, “House of Usher”, “The Pit and the Pendulum”) y el director Andy Muschietti (“IT”, “IT: Chapter Two”, “Mama”) en la que abordarán el pasado, el presente y el futuro de las películas del género de horror. Luego del panel habrá una sesión de preguntas y respuestas. La velada también incluye la muestra de artículos que se usaron en “IT”. 6 a 9 pm. Boletos $10. Informes (213) 763-3466 y nhm.org

Muestra de cine latinoamericano

El Hola México Film Festival y el teatro The Montalbán (615 Vine St., Los Angeles) presentan por primera vez la serie fílmica Latin American Nomination Screenings, que consiste en la proyección de películas latinoamericanas que han sido elegidas para ser consideradas para ser nominadas al Oscar en la categoría de Película extranjera. La selección incluye filmes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela. La muestra termina el miércoles. Consultar horarios en el sitio oficial. Boletos $13; toda la serie $100. Informes holamexicoff.com.

Sábado 23

Película clásica

“The Lone Ranger and the Lost City of Gold” fue el segundo de dos largometrajes que resultaron del show de televisión “The Lone Ranger”, que ayudó a las audiencias a explorar conceptos de héroes, de compinches, del viejo oeste como una tierra de aventuras y de la representación de los indios nativos en el cine y la televisión. Se proyectará como parte del 70 aniversario del show de televisión en el museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) junto con “Enter the Lone Ranger”, el primer episodio de la serie. El evento estará presidido por el actor y escritor Jason Grasl. Luego de la presentación habrá una charla con Leonard Maltin y Dawn Moore. 1:30 pm. Gratis con el pago del boleto de entrada al museo $6 a $14. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.

Festival de cine argentino

La Cinemateca Americana y el Consulado General de Argentina presentan el Argentina Film Festival en el teatro Egyptian (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles) con cinco estrenos en Los Angeles. Durante el sábado y domingo –consultar horarios de cada filme en el sitio oficial– se proyectarán las películas “La odisea de los Giles”, “4×4”, “De acá a la China”, “Sangre blanca” y “El cuento de las comadrejas”. Todas las cintas son en español con subtítulos en inglés. Boletos $10 a $12. Informes (323) 466-3456 y americancinemathequecalendar.com.

Ópera inusual

The Magic Flute, que presenta la Los Angeles Opera en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles), no es un obra común y corriente. Se trata de una producción original de esta compañía en la que participa una araña gigante. Sí, una furiosa araña gigante. Es una representación de la ópera de Mozart en la que el mensaje final es una celebración al amor, que todo lo puede. Participan, además de los cantantes, personajes de animación hechos a mano. 7:30 pm. Funciones además el 1, 12 y 15 de diciembre. Boletos $39 a $299. Informes (213) 972-8001 y laopera.org.

Domingo 24

El Andell Family Sunday

Haz, mira y habla sobre arte en el Andell Family Sunday, un evento que realizará el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) en el que varios artistas conducen los talleres de arte y hay recorridos y actividades por las galerías del museo con temas basados en las exhibiciones de la colección permanente de LACMA. 12:30 a 3:30 pm. Entre las muestras más populares está “Every Living Thing: Animals in Japanese Art”, donde se puede ver la miríada de formas en que se reperesenta a los animales en el arte japonés. Entrada gratuita. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Musical sobre Donna Summer

Summer: The Donna Summer Musical narra la vida de esta cantante nacida en Boston que poseía una voz de ángel y que comenzó como cantante de un coro de gospel hasta llegar a convertirse en una diva la pistas de baile. Lo que la gente no sabía era cómo Donna Summer arriesgó todo para superar las barreras, lo que la convirtió en una icono de su era e inspiración para las cantantes que siguieron. Se presenta en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) hoy y el viernes 8 pm; sábado 2 y 8 pm y domingo 1 y 6:30 pm. Boletos $39 a $149. Informes (323) 468-1770 y hollywoodpantages.com.