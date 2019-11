El arte: una motivación para terminar la ‘prepa’

El programa ArtworxLA es una alternativa que busca atraer a los alumnos mediante clases de pintura, fotografía, música y más; el objetivo es que no abandonen la escuela

Elijah Rosales tiene 17 años de edad y es diestro en la cerámica. No obstante, anhela convertirse en un artista de tatuajes y escribir un documental de su alma.

“Cuando me gradúe de la preparatoria también quiero escribir música y escribir un libro… Soy una persona creativa”, dice el joven emocionado sobre sus aspiraciones profesionales.

Elijah fue uno casi 150 adolescentes que presentaron sus obras en el Museo de Arte Vincent Price del Colegio del Este de Los Ángeles (ELAC), gracias al programa ArtworxLA.

El estudiante de Rogers Will High School, una secundaria de Van Nuys, ha superado grandes dificultades en la vida; sin embargo tiene la firme determinación de salir del sistema de justicia juvenil.

Se metió en problemas algún tiempo ya que carecía de una guía. Su madre se fue a vivir a Florida y su padre tampoco estuvo a su lado.

“Elijah es un estudiante diligente y extrovertido, tiene una gran personalidad y buen sentido del humor”, expresa la maestra Allison Peck, quien trabajó con el muchacho.

“Él vino al programa de ArtworxLA con una actitud firme de terminar todos los proyectos que se propuso y ha estado abogando por sí mismo en su vida”.

A través de ArtworxLA, una organización sin fines de lucro que trabaja con estudiantes que no se graduaron a tiempo de la preparatoria, los alumnos pueden acceder a diversas clases en el rubro del arte en 32 escuelas de Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Tenemos clases para estudiantes en fotografía, pintura, poesía, teatro, danza y todo lo hacemos para que los alumnos se involucren directamente en su proceso educativo”, indicó Alma Villegas, directora de Desarrollo y Comunicaciones de ArtworxLA.

“Lo relevante es que los estudiantes se sientan motivados a terminar la preparatoria y obtengan su diploma de graduación”, agregó.

La educación de los adolescentes no se realiza en una escuela regular, sino en instituciones donde reciben atención personalizada, con el obejtivo de obtener mejores resultados.

“Yo me graduaré de la preparatoria en junio próximo; quisiera irme a Cal State Chico para estudiar una carrera de criminología”, dijo una entusiasmada Ruby Calzada, de 17 años, estudiante de The Education Corps Pico/Union.

“Yo andaba buscando un programa para llegar a la universidad y encontré ArtworxLA”.

Ruby reveló que, antes de madurar en la toma de sus propias decisiones, no le gustaba la escuela y se dejaba influenciar por amistades que la invitaban a dejar de asistir a clases.

“No respetaba a mis maestros ni a mis padres y no les hacia caso”, dijo. “Ahora, mis papás [Sonia Mireles y Oscar Calzada] están muy felices que yo haya cambiado mi forma de ser”.

Al darse cuenta de lo que sucedía con la niña, sus padres decidieron cambiarla de escuela.

“Ruby es una niña buena y con mucho talento artístico”, describió la profesora Aydinaneth Ortiz, quien contó que sus alumnos siempre están dispuestos a aprender y a aceptar las oportunidades que se les brindan para ser mejores. “En cada sesión muestran su disponibilidad para aportar sus propias ideas”.

Inicios deArtworxLA

En 1992, Cynthia Campoy Brophy fundó el Proyecto HeArt para abordar la falta de programas de educación artística para adolescentes de Los Ángeles.

Esto comenzó en “Para Los Niños”, un centro comunitario en Skid Row que pronto se convirtió en el programa de Opciones del LAUSD, que sirve a estudiantes de educación alternativa.

Diez años después, el Proyecto HeArt fue abordado por la Oficina de Educación del condado de Los Ángeles para trabajar con sus escuelas alternativas y se expandió a 15 sedes.

En 2008, el programa estaba en 25 sitios y en 2010 una asociación con la oficina de educación del condado de Los Ángeles (LACOE) estableció la primera academia de artes de Los Ángeles para estudiantes de educación alternativa, la Hollywood Media Arts Academy.

“El trabajo que hacemos en los estudiantes es una inversión a largo plazo”, declaró Shelby Williams-Gonzales, directora ejecutiva de ArtworxLA.

“Quizás algunos de ellos necesitan un camino recto hacia su graduación; quizás algunos se perderían, pero saben que las puertas siempre estarán abiertas para cuando quieran regresar”.

En los 28 años del programa, ArtworxLA ha trabajado con 12,000 estudiantes en 50 sitios de educación alternativa en ocho distritos escolares.

Los trabajos de los estudiantes se han presentado en instituciones culturales importantes de Los Ángeles incluidos los museos Getty, LACMA y Hammer Museum y han recibido becas en las mejores universidades de artes de la zona.

“Yo tenía una idea equivocada sobre la vida”, dijo Estefanía Guerrero, una joven de 23 años. “Pensaba que me podía enfrentar sola al mundo. Hacía lo que quería, me iba a fiestas con mis amigas; mi vida era puro party”.

Estefanía abandonó la escuela y trabajó en un restaurante de comida rápida por seis años. Le pagaban el sueldo mínimo y llegó a la conclusión de que eso no era lo que quería hacer por el resto de su vida.

“Ahora entiendo que mis padres no me daban tanta atención porque trabajaban mucho para que a mí no me faltara nada”, expresó.

En asociación con la Oficina de Educación del condado de Los Ángeles, los estudiantes de ArtwoxLA también han establecido la primera academia de artes de educación alternativa en Los Ángeles y han publicado fotografías, lanzado negocios creativos, trabajado como asistentes de artistas profesionales, recibieron certificación en software creativo y obtuvieron títulos universitarios de arte.

“En la vida de los estudiantes ha habido muchos obstáculos a nivel individual y para algunos, la escuela de ArtworxLA quizás sea la última oportunidad que tienen para graduarse de la preparatoria”, comentó Lilia “LiliFlor” Ramírez, una maestra de arte.

“Hace tiempo trabajé con un muchacho que usaba drogas, vino a la clase y descubrí su talento. Lo animé a seguir el arte y acabó graduándose como un pintor expresionista en la universidad UC Irvine… A veces, aparte del afecto lo único que necesitan es que alguien crea en ellos”.

Lo anterior es justo lo que expresa el carácter y la personalidad de Crisóforo Reza, de 17 años quien aseguró: “Nunca más voy a perder más tiempo, el tiempo no se recicla. Yo no quiero ser el mismo, quiero ser mejor”.

De hecho, Crisóforo tiene una pasión enorme por alcanzar una carrera en filosofía.

“Las mismas oportunidades que tuviste y ahora no tienes no definen lo que eres, sino lo que serás en el futuro”.

Esas oportunidades son las que también que aprovechar Lesley González, de 16 años.

“¡Claro que me voy a graduar!”, dijo la jovencita. “Ahora creo en mí misma y quiero tener una carrera en psicología o criminología”..