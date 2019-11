Manuel Mijares explica la razón por la que ha logrado una sana convivencia con Lucero

Mijares también señaló que está dispuesto a volver a cantar un dueto con su exesposa

Manuel Mijares asegura que no tiene inconveniente de que sus hijos, José Manuel y Lucero, convivan con la actual pareja de Lucero, el empresario Michel Kuri, pues afirma que han sido varios años en los que han vivido esta parte de la separación de sus padres.

“No, yo creo que es algo muy natural cuando se separan las parejas, les hemos enseñado (a nuestros hijos) a que ellos disfruten de la vida y que la vean como es, si uno tiene pareja pues está bien, lo vivirán los niños o no, ellos deciden, tanto ella como yo no les imponemos qué hacer y qué no hacer. Han ido creciendo en este sistema, el sistema de que si ella tiene pareja o yo a veces, los niños ya están en edad de entender perfectamente todo“, expresa.

El cantante mexicano presenta su disco “Rompecabezas II”, donde señaló estar dispuesto a volver a cantar un dueto con su exesposa, reafirmando la buena relación que mantienen a pesar de su divorcio, como también lo declaró hace algunos días la intérprete de “Necesitaría”.

“Yo encantado en hacer algo con Lucerito, me encanta como canta ella, es un gran talento, te transmite mucho cantando, aparte de que llevamos una súper relación. Cuando sea sí lo podemos hacer”, indica.

El “Soldado del Amor” explica cuál es la razón por la que ha logrado una sana convivencia con Lucero y no tiene que ver con sus hijos.

“Simplemente nos queremos mucho y somos grandes amigos, es algo que realmente nunca se perdió, la amistad fue lo primero, sigue la amistad y convivimos mucho con los niños”, comparte.

POR: Erika Uribe y Lalo Carrasco/Mezcalent.com