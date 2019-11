5 postres para Acción de Gracias de inspiración mexicana

View this post on Instagram

<< PAN DE ELOTE >>🍞🌽😙👌 RECETA ABAJO👇 ⁠⠀ ⁠Este es un pan muy tradicional de México, a mí me encanta porque es una receta súper fácil que resulta en un pan humedito, suave y esponjosito. Es pan dulce, pero no empalaga, y si lo calientas un poquito en el comal hasta dorarlo queda es-pec-ta-cu-lar😉⁠⠀ •⁠⠀ Pero no dejes que yo te cuente, ¡compruébalo tu mism@!⁠⠀ •⁠⠀ Si te das una vuelta por mi IGTV, ahí compartí el video paso a paso ¡Corre a mi perfil y da click en IGTV para que veas el video! 🎥 Y ve a la receta escrita a través del link en mi perfil 😉⁠⠀ •⁠⠀ Y recuerda, si te gusta esta receta, regálame un ❤️, etiqueta a tus amig@s o enviásela a alguien para que te la haga😅 No olvides etiquetarme si la preparas, ¡me encanta ver lo que hacen en sus cocinas! 😃⁠⠀ #thesweetmolcajete #pandeelote #mexicancornbread⁠⠀ ⁠⠀ •••••••••••••⁠⠀ ⁠⠀ ingredientes:⁠⠀ ⁠⠀ • 3 elotes desgranados⁠⠀ • 1/2 taza leche⁠⠀ • 113gr mantequilla a temperatura ambiente⁠⠀ • 3 huevos a temperatura ambiente⁠⠀ • 200gr leche condensada⁠⠀ • 3/4 taza de harina⁠⠀ • 2 cditas. polvo para hornear⁠⠀ • 1 cdita. canela en polvo⁠⠀ ⁠⠀ •••••••••••••⁠⠀ ⁠⠀ procedimiento:⁠⠀ ⁠⠀ • Licúa los granos de elote junto con la leche hasta hacer una pasta.⁠⠀ • En la batidora, acrema la mantequilla hasta aclarar su color.⁠⠀ • Añade los huevos uno a uno y bate hasta incorporar.⁠⠀ • Agrega la leche condensada y mezcla por 2 minutos.⁠⠀ • Añade la pasta de los elotes licuados y mezcla muy bien por 2 minutos más.⁠⠀ • Finalmente, añade la harina, polvo para hornear y la canela y bate hasta conseguir una mezcla consistente.⁠⠀ • Vacía en moldes previamente engrasados y enharinados, y hornea de 45 a 50 minutos a 180° C (350° F).⁠⠀ ⁠⠀ •••••••••••••⁠⠀ ⁠⠀ ¡Pum! A que no te imaginabas que hacer Pan de Elote era tan fácil, ¿verdad? 😉 ¡ENJOY!⁠