Idina Menzel sobre el éxito de “Let It Go”, “Frozen” y sus nuevas canciones en “Frozen 2”

Entrevista con la actriz que vuelve a poner voz a Elsa y canta "Into The Unknown" y "Show Yourself!" en el film de Disney

Idina Menzel ya era una reconocida cantante de musicales de Broadway, pero el éxito de “Let It Go” en la película “Frozen” (2013) catapultó su carrera. Ahora esta neoyorquina de 48 años vuelve a poner voz a Elsa, la princesa con el poder de fabricar hielo, en “Frozen 2”.

Hablamos con Menzel días antes del estreno de la secuela de la película animada más taquillera de la historia.

Pregunta: ¿Esperabas que la primera “Frozen” tuviera tanto éxito?

Idina Menzel: ¡No! No tenía ni idea. Que te elijan para estar en un musical animado de Disney es algo grande. Sabía que era importante para mí y mi carrera, pero no tenía idea de la magnitud.

P.: Sobre todo “Let It Go”…

I.M.: He trabajado duro toda mi vida. Siempre he querido tener un hit, pero he hecho muchos álbumes que no han tenido tanto éxito. He tenido un par de canciones icónicas de mis shows de Broadway, pero nunca una que cruzara al mainstream de esa forma. Así que “Let It Go” fue muy emocionante para mí. Pero además del éxito, fue el significado de la canción. Es bueno romper récords, pero aún más que conecte con el público, con una generación joven. Tiene un mensaje muy importante sobre descubrir el potencial dentro de uno, abrazar quién eres realmente y no pedir perdón por ello.

P.: ¿Es difícil hacer la secuela de un gran éxito?

I.M.: Quizá otros sintieron presión, pero creo que fuimos capaces de confiar en el proceso creativo y en la gente que nos guiado desde el principio, los guionistas, los directores y los compositores. Yo estaba emocionada de reunirme con ellos y empezar el proceso de nuevo. Ellos son muy colaborativos y preguntan tu opinión sobre el desarrollo de los personajes, la historia, la musicalidad… Fue un proceso muy bonito para mí.

P.: Este film apunta al origen de Elsa. ¿Cómo ha evolucionado tu personaje?

I.M.: En la primera película ella siempre estaba pidiendo perdón por sus poderes, tenía miedo de lastimar a la gente que amaba con su poder. En este film ella acepta su poder y lo disfruta. Lo hace suyo.

P.: De todas las nuevas canciones, ¿cuál es tu favorita?

I.M.: ¡Las amo todas! Las dos que yo canto, “Show Yourself!” y “Into The Unknown”, son las dos espectaculares y poderosas. Me encanta cantarlas. También me gusta la canción de Jonathan Groff “Lost in the Woods”, divertida y ochentera. Y la de Kristen Bell “The Next Right Thing”, que es dolorosamente preciosa.

P.: Se habla mucho de que “Into The Unknown” va a ser el gran éxito de esta película.

I.M.: Sería como que me caiga un rayo dos veces. Pero también me gusta mucho “Show Yourself!”. No se habla tanto de ella porque sería un poco un spoiler, pero me encanta su mensaje y su musicalidad. La gente quiere comparar éxitos, pero lo cierto es que los Lopez no piensan así. Ellos son muy estrictos en componer canciones que son adecuadas para la historia y ayudan al desarrollo de los personajes. No escriben las canciones para vender más discos o romper récords. Y precisamente por eso aparece la magia.

P.: Y acabas de lanzar un álbum navideño.

I.M.: Salió mucho antes de Navidad, pero es como funciona esto, jaja. Escribí una canción que se llama “At This Table”, original para este álbum, que trata sobre aceptación, inclusividad y perdón. Sobre la gente que no se siente que cuenta, pero que pueden volver a casa y ser bienvenidos en su familia. Siento que es una canción importante para estas fiestas. Ese espíritu es el que me llevó a grabar un álbum de Navidad completo.

P.: Broadway, películas, doblajes, discos… ¿Hay algo que te falte por hacer?

I.M.: ¡Seguro! Me siento feliz por cómo me han ido las cosas. Me casé hace un par de años. Tengo un hijo de 10 años bello. Mi carrera va muy bien y tengo gente que me apoya en mi vida con la que amo estar. Creativamente quiero trabajar con más gente que me inspire, me proponga retos y me haga crecer. Ahora estoy en la película “Uncut Gems” con Adam Sandler, dirigida por los hermanos Safdie. Ha sido emocionante porque no es un musical y me podrán ver una situación diferente.

· Leer más: Kristen Bell sobre Frozen 2: Soy demasiado parecida a Anna