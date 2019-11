¿Mujeres con poco deseo sexual? La menopausia no es la única causa

No es raro que la vida sexual de una mujer se vuelva menos activa y apasionada con la edad, pero las hormonas no son el único motivo de que no tenga deseo.

Los síntomas postmenopáusicos, como la resequedad vaginal o el dolor durante el sexo, sin duda desalientan al deseo de una mujer. Pero los problemas con la pareja suelen tener tanto o más que ver con la actividad sexual, según se desprende de una nueva investigación.

“Una libido baja es común en las mujeres mayores; más o menos un 40 por ciento de las mujeres mayores tienen una libido baja”, comentó la autora del estudio, la Dra. Holly Thomas, profesora asistente de medicina de la Universidad de Pittsburgh.

Las mujeres que participaron en el estudio, sin embargo, dijeron que consideraban que el sexo era una parte importante de sus vidas. “Pero creo que el mayor mensaje de nuestro estudio es que la libido baja tiene muchas causas”, y que el tratamiento será distinto en cada caso, sugirió la doctora Thomas.

Ella y sus colaboradores entrevistaron a 15 mujeres. También condujeron tres grupos focales con un total de 21 mujeres que estaban en los 60 y que eran sexualmente activas.

La mayoría de las mujeres eran heterosexuales. Un 83 por ciento estaban casadas o vivían con sus parejas.

¿Por qué hay menos deseo?

Entre los motivos más comunes de la falta de deseo se incluían:

Afecciones postmenopáusicas: Después de la menopausia, la falta de estrógeno puede provocar síntomas que hacen que el sexo sea menos placentero, e incluso doloroso. La resequedad vaginal, una sensación de estrechez y una falta de elasticidad pueden interferir con el deseo sexual de una mujer, encontraron los investigadores.

La disfunción eréctil (DE): Cuando su pareja experimenta una DE, las mujeres dijeron que esto afectaba a su libido de varias formas. Su pareja quizá no pueda mantener una erección durante suficiente tiempo para que el sexo resulte placentero para ellas, lo que hace que pierdan el interés. Las mujeres también dijeron que sus parejas podían mostrarse a la defensiva o frustradas por su DE, haciendo que ellas estén menos interesadas en la actividad sexual.

La autoimagen: Al igual que la imagen corporal puede afectar a las mujeres cuando son más jóvenes, los cambios por el envejecimiento y el aumento de peso afectan qué tan deseables se sienten las mujeres. Y esto influye en qué tan interesada una mujer puede estar en el sexo. Pero algunas mujeres reportaron que sentían menos inhibiciones respecto a su imagen corporal a medida que envejecían.

El estrés vital: Cuidar a los padres que envejecen y a los hijos que crecen puede absorber mucho tiempo, y hacer que el sexo ocupe un lugar más bajo en la lista de prioridades de una mujer. Las mujeres expresaron sorpresa de no tener más tiempo libre para el sexo a medida que envejecían.

La fatiga y el dolor corporal: La edad con frecuencia conlleva dolores y achaques. Las mujeres dijeron que tenían más dolor en las articulaciones durante el sexo, y menos resistencia. Esos problemas hacían que fuera menos probable que buscaran las relaciones sexuales.

La buena noticia es que muchos de esos problemas se pueden resolver.

“Que sea mayor no significa que ya no le interese el sexo”, dijo Thomas, y añadió que algunas personas eran muy “ingeniosas” al intentar encontrar formas de tener intimidad sexual.

Una mujer mencionó que ella y su pareja descubrieron que una cama ajustable no solo ayudaba a aliviar su dolor corporal, sino que también hacían que el sexo resultara más cómodo.

Thomas anotó que los medicamentos y las soluciones naturales pueden ayudar a resolver los problemas médicos a los que se enfrentan las mujeres y los hombres cuando envejecen. Dijo que los médicos deben preguntar a sus pacientes si tienen alguna inquietud sobre el sexo.

La libido baja no es parte de la edad

La Dra. Mary Rosser, obstetra y ginecóloga y directora de salud integrada de las mujeres en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, aseguró que es importante que ambos miembros de la pareja sean honestos con el otro.

“No desestime la pérdida de la libido como parte del envejecimiento”, dijo. “Hay muchos componentes implicados”.

Rosser comentó que las personas pueden ajustar la forma en que tienen intimidad. “Para tener intimidad no hay que tener coito”, explicó.

Rosser hizo notar que la pérdida de la libido con la edad con frecuencia se relaciona con problemas de salud en los hombres. En las mujeres, sin embargo, “con frecuencia se trata de la calidad de la relación”, añadió.

Más para ver:

¿Funcionan los afrodisíacos?