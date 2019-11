Abuelo hace una lista con normas para los novios de su nieta y se hace viral

No es la primera vez que el abuelo se convierte en sensación viral, su humor y actitud tan divertida frente a la vida ya le han convertido en toda una celebridad

Un abuelo se ha convertido en toda una sensación viral después de que le dio a su nieta una lista de reglas para los hombres aspirantes a ser su pareja.

Muchas personas tienen padres que vigilan a aquellos con quienes salen sus hijos, y para Amie McHugh, de 21 años, de Airdrie en Escocia, es su abuelo quien la protege.

Amie decidió compartir en Twitter la divertida lista de reglas, llenas de ironía, que su abuelo le envió para sus posibles intereses amorosos.

Las reglas eran divertidas y lindas:

Regla 1: debe ser RC [católico romano].

Regla 2: debe ser seguidor del Celta.

Regla 3: debe estar trabajando.

Regla 4: me debe gustar.

Regla 5: le debo gustar.

Continuó con más normas:

Regla 6: debe tener estabilidad financiera.

Regla 7: Nunca debe mirar a otra chica mientras esté contigo en una relación.

Regla 8: debe ser muy amable.

Regla 9: debe tener un auto.

Regla 10: Cuando esté en mi presencia, debe ofrecerse a pagar la cuenta.

Esas eran las normas a seguir para los potenciales novios de su nieta. Un abuelo, sin duda, muy exigente.

Como era de esperar, el tweet se volvió viral, recibiendo miles de me gusta.

Sin embargo, como ya le dejó claro el abuelo William, puede haber más reglas que añadir en el futuro.

En declaraciones a UNILAD, Amie dijo que no se sorprendió demasiado al recibir la lista, ya que su abuelo le envía regularmente “mensajes tontos y divertidos”.

Agregó que esta no es la primera vez que uno de sus mensajes se ha vuelto viral:

Solo me reí, ya que siempre me envía mensajes tontos en WhatsApp, así que no fue una sorpresa cuando lo vi. Estamos muy unidos, siempre lo hemos estado.

Lo que hace que la lista sea aún más divertida es que Amie tiene un novio que no sigue la primera regla de William: “debe ser RC [católico romano]”.

Sin embargo, Amie aseguró a UNILAD que su abuelo aprueba al muchacho, lo que significa que la cuarta regla de William, “Me debe gustar”, prima sobre las demás.