La faceta desconocida de Anahí: una exitosa cupido

Cambió la vida de su hermana Marichelo

Aunque procura ser discreta en cuanto a su vida personal, Anahí ha dejado en claro a través de las redes sociales que dos de las personas más importantes para ella son su hermana Marichelo y su cuñado Jorge D’Alessio y aunque la pareja se conoce desde hace muchos años, se reveló que la cantante ayudó a que el matrimonio se consumara de manera exitosa.

Fue el propio cantante quien declaró en el podcast de la ex RBD que siempre se va a sentir muy agradecido con ella, pues justo cuando se dio una ruptura que parecía ser definitiva, la cantante le ayudó a reconciliarse con su mujer y fue la única que supo del anillo de compromiso que le entregaría meses después.

“Junto con mi grupo Matute acompañamos a Anahí en una gira por Europa y tronamos como dos meses. Llegamos al primer show peleados y luego me di cuenta de que los dos estábamos grandes y que no podíamos seguir así. Entonces esa noche me decidí a darle el anillo y ella fue mi cómplice”, recordó Jorge.

“A ella le chocaba que le dieran malas noticias antes de sus shows y ese día recuerdo que entré a su camerino y le dije “Necesito hablar contigo urgentemente pero necesito que saques a todo el mundo, esto no puede esperar”. Primero puso una cara de espanto, pero cuando le dije pegó un grito y le pedí que me ayudara a guardar el secreto y así lo hizo”, añadió.

Por su parte, la ex RBD recordó que el momento decisivo se dio durante una cena de Navidad con su familia y como ella era la única que sabía lo que iba a ocurrir no pudo evitar gritar y brincar de la emoción y esto provocó que el video que estaba tomando se distorsionara por completo y por desgracia nadie más estaba grabando.