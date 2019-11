El drama de Guillermo del Bosque: el exitoso productor mexicano batalla contra el cáncer

"Empecé con 20 tumores"

Guillermo del Bosque lleva dos años batallando contra un cáncer de huesos y aunque afirma que hoy por hoy se siente bien y tiene las esperanzas de sanar, por primera vez ha decidido hablar del momento en el que le dieron el diagnóstico y la reacción que tuvo al pensar por un momento que podría llegar a perder la vida.

En entrevista para “Hoy”, el productor señaló que en el 2017 comenzó a sentir dolores muy fuertes en su columna, por lo que decidió consultar a varios médicos que conocía y fue finalmente uno de ellos quien le dio la noticia de que tenía la enfermedad y que si no hacía algo pronto ésta iba a propagarse rápidamente.

“Desde que empecé con esta batalla pregunté dónde estaban los tumores y me dicen: “aquí están, en tu espalda”. Eran 20 tumores y fue ahí que inicié las quimioterapias y se erradicó, pero no por completo, me quedaban tres lesiones. Me dijeron que podían hacerme más quimios, pero no quise y me fui al mundial de Rusia. Cuando regreso, esas tres se habían convertido en diez lesiones. Pasaron los meses y cuando me hago un estudio, tengo más de 20 lesiones y eso provocó que entrara a una nueva etapa de quimioterapias mucho más fuertes”, dijo Memo.

Para finalizar, el productor aseguró que aunque ha pasado momentos complicados en sus tratamientos, el amor de su esposa Vica Andrade y de sus hijos Luca, Luna y Coral es el motor que lo ha impulsado a seguir luchando contra la enfermedad y está seguro de que si sigue así y tiene fe en Dios podrá superarla.