Cómo enfrentar el sistema de salud cuando eres víctima de un padecimiento serio

Nancy Gómez, defensora de cobertura universal, nos habla con base a su propia experiencia

Poco tiempo después de la elección presidencial de noviembre de 2016, Nancy Gómez, una incansable defensora de la cobertura universal de la salud, comenzó a sentir que el aire le faltaba y una opresión en el corazón.

“Estaba en shock por el triunfo de Trump, que pensé que era el estrés, pero dije si yo siempre vivo estresada”, recuerda.

Al principio no le dio importancia, pero como el malestar en el pecho iba y venía, decidió visitar a su doctor. “Coincidió en que se trataba de estrés y debía descansar un poco”, sostiene.

Pero pasaron los meses, y el malestar seguía.

“Ya había pasado medio año de la elección de Trump, y el dolor en el pecho era peor. No me vaya a dar un ataque al corazón”, pensé.

Cuando fue a ver su médico de cabecera, la doctora mexicana Aliza Litshitz, especialista en endocrinología, esta vez la envió de inmediato al cardiólogo.

“Me hizo pruebas del corazón. Para mi sorpresa, todo salió muy bien. Los resultados arrojaron que tenía un corazón muy sano”, dice.

Nancy se fue a su casa. Sin embargo, seguía sintiendo una presión pesada en el corazón y le dolía. “Volví con mi doctora, quien me mandó a hacer estudios de resonancia magnética y ultrasonidos”.

Dichos exámenes revelaron que tenía un tumor en la glándula del timo que está debajo del corazón, y estaba oprimiendo ese órgano. “Mi doctora me dijo que nunca había visto un caso así. Era rarísimo”.

Aunque Nancy se preocupó mucho, en cierta forma se sintió aliviada porque al fin sabía lo que tenía.

En octubre de 2017, a pocos días de cumplirse un año de las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia de EEUU, entró al quirófano para que le removieran el tumor. “No fue a corazón abierto, sino una intervención de costado a cuatro cortes”.

La mejor noticia que recibió cuando salió de la cirugía es que no había cáncer. “Ese fue otro gran alivio”, dice.

Dos años más tarde, a sus 52 años de edad, Nancy se siente totalmente recuperada después de haber pasado por un trance que pudo costarle la vida. “Yo creí que me iba a morir, que no salía de esa”, dice.

Nancy, una inmigrante argentina, quien trabajó como directora de organización por más de una década con Health Access, una organización no lucrativa que fue parte de la campaña nacional por una reforma de salud amplia, es socióloga médica y fue miembro de la Armada Estadounidense.

Con base en su experiencia como defensora por los derechos a la salud para todos y como paciente de una enfermedad que pudo ser fatal, Nancy dice que aún en medio de la vulnerabilidad de pasar por un trance médico, el paciente tiene que aprender a defenderse, y si no ellos, sus familiares deben tomar ese papel.

“Nadie mejor que nosotros conocemos nuestro cuerpo. Así que si nos sentimos mal y siguen los síntomas, no nos conformemos con que nos digan que es el estrés, y no dejemos pasar mucho tiempo porque algo que puede ser sencillo con los meses puede hacerse grave”, dice.

Además, afirma que el paciente tiene que luchar contra los seguros médicos que no quieren hacer ciertos exámenes por no pagarlos; y les dan órdenes a los doctores para que no los pidan “Así que tienen que insistir”, subraya.

Añade que es muy importante cuando se trata de situaciones de salud serias, buscar una segunda opción médica.

“Deben pedir al seguro de salud que tengan, hablar con otro médico”, expone.

También dice, que puede no ser muy recomendable ponerse a buscar información sobre el problema de salud en el Internet. “Uno quiere saber más y se mete a Google. Por naturaleza, te va a llamar la atención la información mala. Eso en lugar de ayudarnos, va a hacer que nos preocupemos más y sin necesidad”.

Quizá, la mayor recomendación que da Nancy, es no dejarse intimidar por los médicos y el sistema de salud, esté la persona o no asegurada, sea indocumentada o documentada.

“Si no podemos nosotros porque estamos muy cansados por nuestra condición médica, la familia debe enfrentar el sistema de salud, e interceder por nosotros”, subraya.