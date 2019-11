Fredito Mathews da la cara y habla sobre su infidelidad a Gredmarie Colón

Aceptó haber cometido un error y confesó que su hija no le habla

Lloroso y con una voz ronca, el participante de ‘Guerreros’, Fredito Mathews aceptó haber “cometido un error” con una participante de la selección de Colombia del programa que transmite Wapa.

El modelo fue captado recientemente besándose con la mujer en una playa, cuando mantenía una relación sentimental de tres años con la animadora Gredmarie Colón.

“Perdí una súper mujer, excelente persona, no me quejo para nada de ella, excelente madre, todo el mundo la quiere”, expresó en el programa de chismes La Comay.

Y es que, tras las fotografías y videos del momento, la también modelo anunció que la relación había terminado.

“Errores que uno comete en la vida… Fue un error de ese día nada más, errores que cometemos que nos cuesta mucho”, dijo.

Mathews aprovechó la oportunidad y le pidió disculpas a “todo el mundo”. Además, reveló que tras la situación su hija ha dejado de hablarle.

“Yo tenía, como hombre, que acepto mi error, pedirle disculpa, frente a todo Puerto Rico, a su familia, que me dieron la confianza, a mi familia, a mucha gente que nos apoyaba y creía en nosotros, a mis fanáticos, los de ella, a todo el mundo. Les pido disculpa. Soy un humano, cometemos errores. Yo sé que este error estuvo, jum, demasiado grande y pues me está costando mucho al nivel de que mi hija ni me habla”, confesó.

Gredmarie, durante el anuncio de su rompimiento, solo tuvo palabras de elogio para Fredito y le pidió a su fanaticada que no le tomaran rencor por lo sucedido.

“Se lo agradezco un millón. Ella no tenía por qué dar la cara porque el que tiene que dar la cara soy yo”, sostuvo el ‘guerrero’.