Suzy Cortez y su propósito para 2020:  “Aumentaré mis publicaciones en tanga y desnuda”

La brasileña se prepara para ponerse más caliente en sus redes sociales

Suzy Cortez reacciona ante las declaraciones de Kim Kardashian. Y es que parece que la celebridad ya no está interesada en seguir desnudándose o publicando fotografías en tanguita en sus redes sociales.

Ante esto la brasileña ha sido concisa y declaró: “Para 2020 aumentaré mis publicaciones en tanga y desnuda”. También recalcó que: “Seguiré publicando desnudos hasta que sea viejita”.

Kim Kardashian, por su parte, asegura que ha tomado más conciencia sobre sus constantes publicaciones en tanguita o sus poses desnuda para importantes revistas. Sobre todo porque como madre ahora entiende que mucho de este contenido llegará a sus hijos.

Además ha reflexionado que este tipo de publicaciones no contribuye, de alguna manera, a la imagen que ahora proyecta, como asidua visitante a la Casa Blanca.

“La verdad es que yo también he tomado conciencia de la situación y me he dado cuenta de que ni siquiera puedo ojear Instagram delante de mis hijos sin que aparezcan desnudos integrales en mi feed la mayoría de las veces. Y yo he contribuido a que así sea, sin duda. A ver, una de mis portadas más icónicas sigue siendo la que realicé para la revista Paper, en la que aparezco embadurnada de aceite y arrancándome el vestido”, ha reconocido en una entrevista a New York Magazine.

Continúa: “Creo que he evolucionado hasta llegar a un punto en que ya no siento que necesite ‘mantenerme al día’. No es que antes lo hiciera, pero supongo que ya no me importa tanto como para molestarme en sacarme un montón de fotos cuando llevo puesto un tanga“.

“A menudo también me daba cuenta de que un día estaba de visita en la Casa Blanca y al siguiente publicaba un selfie en bikini en Instagram y pensaba: ‘Espero que no lo vean, porque tengo que regresar la semana que viene’“, ha señalado, según reportó Showbiz.