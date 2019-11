Barack Obama lanza severa crítica contra Joe Biden como candidato

El expresidente considera que al aspirante presidencial le falta algo

En una conversación privada, el expresidente Barack Obama consideró que la mejor opción para el Partido Demócrata es el senador Bernie Sanders (Vermont), luego de criticar severamente al exvicepresidente Joe Biden, a quien ha rechazado apoyar públicamente, a pesar de su amistad y cercanía política.

Un reporte de Politico Magazine destaca que el mandatario generalmente ofrece tres puntos importantes sobre los aspirantes a la candidatura presidencia.

1. No postularse si no cree que es la mejor persona para ser presidente.

2. Asegúrese de comprender el costo que tendrá una campaña para su familia.

3. Lo más importante es pregúntese: “¿Puedo ganar?”

El texto destaca que Obama se cuestionó a sí mismo si podría ganar Iowa durante su campaña en 2008. Luego hizo un enlace con Biden: “¿Y sabes quién realmente no lo tiene? Joe Biden”.

De hecho, en esa entidad, Pete Buttigieg lidera las preferencias, muy por encima del puntero en los sondeos a nivel nacional. Es el primer estado donde los demócratas votarán y marca una tendencia importante.

Obama ha expresado, según el reporte, que los demócratas deben asegurarse de elegir a un candidato que venciera al presidente Donald Trump.

El exvicepresidente no ha hecho un respaldo oficial a un candidato en particular, pero supuestamente Biden, cuando se lanzó a la competencia, pidió a su excompañero de fórmula, que no lo apoyara públicamente.

“Le pedí al presidente Obama que no me respaldara”, aseguró Biden. “Quienquiera que gane esta nominación debe ganarla por sus propios méritos”.