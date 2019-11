Dona más de 15 litros de leche materna tras la muerte de su bebé

No pudo amamantar a su primera hija y cuando se enteró que estaba embarazada de nueva cuenta, prometió que haría todo lo posible para alimentar a su bebé, sin imaginarse que el destino le tenía preparada una triste sorpresa

Sierra Strangfeld es una madre que a través de Facebook, ha dado a conocer su historia de generosidad y amor hacia los demás, a pesar de vivir una terrible tragedia familiar.

Sierra se convirtió en madre por primera vez hace un año cuando dio a luz a una pequeña a la que llamó Porter. Contrario a lo que se estuvo imaginando todo el embarazo de lo increíble que sería el que ella pudiera alimentar a su bebé, esto no ocurrió, pues no produjo la suficiente leche, por lo que la niña tuvo que alimentarse durante más de medio año con leche materna que le donó su cuñada.

Pasados unos meses del nacimiento de Porter, Sierra se enteró que estaba embarazada de nueva cuenta y que en esta ocasión sería un varón el que tendría, al cual desde el primer momento supo que lo llamaría Samuel. Desde ese momento se prometió que haría todo lo posible para que ahora sí pudiera amamantarlo.

Tristemente, pasado el segundo trimestre del embarazo, la mujer recibió una dura noticia. Su ginecólogo le informó que Samuel tenía una malformación conocida como trisomía en el cromosoma 18, una condición que afecta a 1 de cada 6,000 neonatos, lo cual provoca que la mayoría fallezcan dentro del útero de la madre y por ende, a Sierra tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia. El pequeño murió un par de horas después de haber venido a este mundo.

“Era pequeño, tenía las manos y los pies sin hacer, pero era tan perfecto; luchó muy duro para poder conocernos”, contó la mujer en entrevista a Good Morning America, programa al que fue invitada luego de que su post se hiciera viral, ya que en este contó como luego del nacimiento de Samuel, donó más de 15 litros de leche materna, pues contrario a lo que le ocurrió en su primer embarazo, esta vez produjo en exceso.

“El bombeo (sacar la leche) no es para los débiles de corazón. Es difícil. Mental y físicamente. Y es aún más difícil cuando en realidad no hay bebé… Hubo momentos en que me enfadaba, ¿por qué me tenía que subir la leche si no tenía un bebé que alimentar? ¿Por qué me despertaba en mitad de la noche para esto? Otra parte de mí sentía que era lo único que me conectaba con Samuel, aquí en la tierra. ¡Espero que esté orgulloso de mí!”, escribió Strangfeld.

Sierra se extrajo leche materna, día y noche, durante 63 días, lo que le llevó a almacenar 15 litros, los cuales donó para que otros bebés pudieran ser alimentados.

Ahora, ella y su esposo han creado una fundación llamada Smiling for Samuel, con la cual quieren dar a conocer la extraña condición genética con la que nació su hijo.