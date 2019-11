Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Jesse y Joy estarán al frente del desfile Hollywood Christmas Parade que se tomará la ciudad este domingo

Jueves 28

Perros y ciencia

La exhibición “Dogs! A Science Tail”, que tiene lugar en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) llegará a su fin en unos días para viajar a otros museos alrededor del país. La muestra expone de manera entretenida e interesante información científica acerca del mejor amigo del hombre, el perro. Además de ser interactiva, permite conocer de cerca datos poco conocidos de los canes, como su capacidad para distinguir miles de olores. Junto con “Dogs!” se exhibe “Dogs Tales”, que incluye trabajos de artistas como Norman Rockwell y Charles Schulz. Todos los días de 10 am a 5 pm. Termina el 5 de enero. Boletos $7.95 a $9.95. Informes (323) 724-3623 y californiasciencecenter.org.

Festival de linternas

El Magical Lantern Art Festival, que se realiza en el Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden (301 N. Baldwin Ave., Arcadia), vuelve a mostrar por segundo año consecutivo el show Moonlight Forest debido a la respuesta de los visitantes. En esta ocasión se trata de un espectáculo más grande y más brillante, con nuevos temas, con el Polar Dreams y el Ocean Visions. Jueves a Domingo 5:30 a 10 pm. Boletos $23 a $28; gratis menores de 3 años. Informes (626) 821.3222 y arboretum.org.

Sábado 30

Navidad en la granja

Highland Springs Ranch & Inn (Highland Springs Ave., Cherry Valley), un establecimiento construido en 1884, celebra su evento anual Christmas at 123 Farm. Aquí, los niños pueden participar en la creación de una casa de jengibre, hacer manualidades navideñas, dar de comer a los borregos y más. Se ofrecen clases para hacer regalos navideños usando ingredientes de esta granja. También se podrán subir al Stagecoach Express, en donde escucharán historias navideñas y harán un recorrido por el lugar. Viernes a domingo 10 am a 4 pm; termina el 22 de diciembre. Entrada gratuita. Informes (951) 845-1151 y hsresort.com.

Noche folclórica

La compañía de ballet folclórico Grandeza Mexicana celebra diez años de existencia con un show en el teatro Luckman (5151 State University Dr., Los Angeles) titulado Diciembre mexicano. Los bailables están inspirados en las tradiciones navideñas mexicanas y participan como invitados el mariachi Tesoro de San Fernando y el Cencamatl Choir. 7:30 pm. Boletos $30 a $50. Informes (323) 343-6600 y luckmanarts.org.

Domingo 1

Desfile en Hollywood

Artistas como Jesse y Joy, David Archuleta, Brandon Jenner y Bret Michaels participarán en el show musical previo al Hollywood Christmas Parade, que este año celebra su edición 88. En esta ocasión el gran mariscal será el actor Mario López y su familia. Desfilarán trece bandas musicales provenientes de todo el país, 15 globos monumentales de personajes como Cat in the Hat, Frosty the Snowman y Elfs, dos unidades ecuestres y seis carrozas. El preconcierto es de 5 a 6 pm; el desfile de 6 a 8 pm. Hollywood Boulevard entre La Brea Avenue y Orange Drive, Los Angeles. Gratis. Informes (833-727-2331) y thehollywoodchristmasparade.org.

Navidad en el Acuario

El Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) dará inicio a la temporada de fiestas con la ceremonia anual de encendido del árbol navideño. Los asistentes podrán hacer el conteo regresivo con Sarah Seastar y Santa el buceador, así como con personajes del acuario. Mientras eso pasa, caerá nieve en el Great Hall. También habrá una estación para elaborar una manualidad navideña y un lugar especial para tomarse un selfie. 10 a 11:30 am. Incluido con el pago de boleto de entrada al acuario, $24.95 a 34.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Masterchef en el Kidspace

El Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) ofrecerá una demostración de repostería con Zia Nelson, concursante de la sexta temporada del programa MasterChef Junior. Los visitantes podrán conocer a Zia, quien tiene 12 años y vive en Pasadena, después de su participación; se podrán tomar fotos con ella y estará firmando autógrafos. Cuando estuvo en el programa tenía 9 años. 1 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos $14. Informes kidspacemuseum.org.

Desfile en San Pedro

En el centro de San Pedro también habrá una celebración navideña con bandas musicales, carrozas, equipos de rescate y, por supuesto, Santa Claus. Este es la edición 39 de este desfile, que también incluye la participación de niños exploradores, estudiantes de escuelas locales y unidades ecuestres. 1 a 3 pm. Gratis. Informes (310) 832-7272 y sanpedrochamber.com.

Música en Santa Monica

The Plaza at Santa Monica (1324 Fifth St., Santa Monica) presenta cada domingo, hasta el 19 de enero, una serie musical en la que participan grupos que interpretan música familiar. En esta ocasión es el turno de Jacqueline Fuentes, que tendrá shows a las 11 am y a las 12:15 pm, y OzoKids, que actúa a las 2 y a las 3:15 pm. Junto al espectáculo musical habrá un área de 4 mil pies cuadrados de nieve de verdad. Gratis. Informes (310) 260-1199 y downtownsm.com.

Miércoles 4

Frozen en Hollywood

La espera terminó para los angelinos, pues por fin llega al teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) el musical Frozen, basado en la película animada del mismo nombre. Aquí inicia el tour de esta producción, que luego viajará por otras ciudades de Estados Unidos. El año pasado abrió sus puertas en Broadway y se convirtió en uno de los shows más concurridos del distrito teatral de la Gran Manzana. De martes a domingo con horarios variados. Termina el 2 de febrero. Boletos $55 a $229. Informes (323) 468-1770 y hollywoodpantages.com.