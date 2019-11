Los parques temáticos saben y huelen a Navidad

Además de shows nuevos e impresionantes decoraciones, los parques de atracciones del sur de California ofrecen una gran variedad de platillos y antojos

El espíritu navideño ya permeó el sur de California, y sobre todo los parques temáticos, que como cada año, buscan con esmero sorprender a sus visitantes no solo con elaborados y entretenidos espectáculos, sino con una oferta culinaria creada para satisfacer al más exigente de los apetitos.

Además de clásicos como las galletas de jengibre y los churros calientes, hay novedades como la malteada de egg nog, en Knott’s Berry Farm, o los churros de horchata, en Disneyland. ¿Mucho antojo y demasiados shows para una sola visita? No hay problema, en la mayoría de los casos los festejos continúan aún después de navidad, alrededor de la primera semana de enero.

Universal Studios

En el parque enclavado en las montañas de Hollywood hay dos festejos navideños, Christmas in the Wizarding World of Harry Potter, en el que la villa de Hogsmeade luce una vistosa decoración en la fachada de cada una de sus tiendas, y presenta The Magic of Christmas at Hogwarts Castle, una elaborada proyección de luces laser acompañada de música en el icónico castillo. El menú de temporada está disponible en el restaurante Three Broomsticks, que ofrece, además de platillos navideños, la clásica bebida butterbeer.

Por otra parte, se lleva a cabo la celebración Grinchmas, en la que el mayor atractivo es el árbol retorcido de más de 55 pies de alto adornado con cientos de ornamentos y miles de luces led multicolores que por las noches bailan al compás de la música. Además cae nieve y los visitantes se pueden tomar una foto con el Grinch, con su perro Max o con los pobladores de Who-ville.

Wizarding World of Harry Potter y Grinchmas terminan el 29 de diciembre. Más informes en universalstudioshollywood.com

Knott’s Berry Farm

Knott’s Merry Farm comenzó con un estreno en el escenario de Calico Mine; se trata de Home for the Holidays, un musical interpretado por un avezado grupo de cantantes y bailarines que festejan al ritmo de villancicos clásicos las tradiciones de esta temporada. Por otra parte, continúa el show Merry Christmas Snoopy!, en la pista de hielo del Charles M. Schulz Theatre, con la participación de Snoopy, la pandilla de los Peanuts y patinadores profesionales.

Además de estos shows, los visitantes pueden ir a la Santa’s Christmas Cabin, escuchar a los cantantes de villancicos que merodean por el pueblo de Calico o ver “A Christmas Carol” en el Bird Cage Theatre. En la parte gastronómica, el parque ofrece clásicos como pavo empanizado relleno aderezado con salsa de arándanos, pizza de manzana con queso crema, palomitas con peppermint dulce, baclava, chocolate caliente y malteada de egg nog. Al anochecer, cada hora se realiza el espectáculo Snow and Glow, que consta de un show de luces y caída de nieve.

Knott’s Merry Farm termia el 5 de enero. Más informes en knotts.com

Disneyland

Como es su costumbre, este año Disneyland ofrece una miríada de shows y espectáculos musicales en su evento Holidays at the Disneyland Resort, que tiene lugar en Disneyland y Disney California Adventure. Entre lo más destacado está el estreno de Mickey’s Happy Holidays, un show de Mickey Mouse y sus amigos en California Adventure, y la Disney Holiday Dance Party, que debuta en Disneyland. Clásicos como el Disney Festival of Holidays, que celebra fiestas como la navidad, hanukkah, diwali, kwanzaa y los Tres Reyes Magos, están de regreso.

Los fuegos artificiales también son parte de la fiesta así como World of Color­–Season of Light, una producción de esta temporada que incluye luces, rayos laser, agua, fuego y cientos de chorros de agua que dan vida a un show de animación. En Disneyland, en Main Street, cae nieve, y la Haunted Mansion está adornada para la temporada. Para el paladar, este año el resort estrenó antojos como el sugar cookie churro y la malteada de menta Mickey.

Holidays at the Disneyland Resort termina el 6 de enero. Más informes en disneyland.disney.go.com

Legoland

Holidays at Legoland se celebra muy al estilo de este parque, con muchas luces pero también con muchos personajes navideños en forma de, claro, Legos. Además del estreno de Santa’s Top Elf!, en Fun Town, en el que los visitantes pueden reír y echar vítores mientras los duendes trabajan en la elaboración de los juguetes de los niños para que Santa los entregue, se puede visitar el Holiday Glee Club para escuchar a los Yule Tides, que interpretan villancicos clásicos y contemporáneos.

Para las fotos del recuerdo, el parque tendrá modelos de tamaño real de Santa con sus renos, así como un soldado de juguete y, nuevo este año, un muñeco de jengibre de Legos.

Holidays at Legoland termina el 5 de enero. Más informes en legoland.com

Six Flags Magic Mountain

Los festejos navideños de este parque son unos de los más diversos, pues en Holiday in the Park, este lugar se transforma en un invierno lleno de luces, nieve y shows en vivo con The Mistletones, Tinsel Toy Dancers, un DJ, un percusionista y comida de la temporada. Además de todo esto, los visitantes pueden tener un encuentro con Santa y sus ayudantes en el Santa’s Cottage (hasta el 24 de diciembre).

Todos los días se puede visitar el Snowy Nights Show, un área que incluye miles de luces con formas de hielo, esculturas de nieve y caída de nieve cada 20 minutos. Entre los platos más populares, se ofrecen los bombones rostizados, que se pueden calentar en las fogatas colocadas en varios puntos del parque, además del pudín de plátano de Mrs. Claus, tamales y piernas de pavo.

Holiday in the Park termina el 5 de enero. Informes sixflags.com

Seaworld

El famoso acuario y parque de San Diego presenta Winter Wonderland on Ice como parte de la Seaworld Christmas Celebration, un espectáculo de patinaje sobre hielo que reúne a 15 profesionales de esta disciplina provenientes de todo el país. También se estrena Cirque Christmas –en colaboración con Cirque Du Soleil NexGen–, un show que combina el ballet clásico de “The Nutcracker” con entretenimiento circense contemporáneo.

En la Sesame Street Christmas Village, los personajes de Plaza Sésamo se reunen con Santa Claus mientras que el Tunnel of Lights busca deslumbrar a los visitantes con sus más de 5 mil tintilantes luces en un túnel de 140 pies de largo.

Seaworld Christmas Celebration termina el 5 de enero. Más informes en seaworld.com/san-diego