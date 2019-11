Ella es Sofía Aragón, quien representará a México en Miss Universo 2019

View this post on Instagram

Todos somos el ejemplo a seguir, amor de la vida, inspiración o destino de alguien.. todos influimos constantemente en los demás de manera permanente, tanto de manera positiva como negativa y todos estamos interconectados, cambiando constantemente la realidad que vivimos.. por eso, cuando nos demos cuenta de lo importantes y valiosos que somos como humanos, cada uno dentro de nuestra propia individualidad, encontraremos el sentido de nuestras vidas y dejaremos de buscar que los demás nos entiendan o acepten… porque así como somos, somos extraordinarios ♥️✨ . . . A DOS DÍAS DE PARTIR A MISS UNIVERSO! ♥️😍🇲🇽 Vamos México!!!! . . Mua @ltorresbeauty Hair @javierdiaz_hairstyle Photo @luisdelaluz