Esposa de Ferdinando Valencia reacciona furiosa a críticas en redes sociales… ¡Como nunca antes!

Brenda Kellerman estalla tras recibir una crítica por recordar a su hijo Dante

Brenda Kelerman y Ferdinando Valencia utilizaron sus redes sociales para celebrar los primeros 7 meses de Tadeo y con emotivo mensaje también recordaron a Dante.

Este 24 de noviembre, el actor de telenovelas y su pareja, Brenda Kelerman publicaron en su perfil de Instagram una fotografía de sus mellizos, Dante y Tadeo, quienes nacieron el pasado mes de abril.

A pesar de la tristeza que vivieron por la muerte de uno de sus hijos, la pareja sigue recordando a Dante: “Gracias a Dios ya son 7 meses los amamos nuestros mellizos fiesta de alegría por todos lados mis enanos hermosos #babytadeo #angeldante tenemos q disfrutar cada momento de nuestras vidas porq se va súper rápido”. escribió la modelo.

La tierna fotografía que superó los 100 mil “me gusta”, fue realizada por un grupo de fans de la familia, quienes compartieron el detalle para celebrar a los mellizos, sin imaginar que un comentario desataría el enojo de Brenda Kelerman, que reaccionó como nunca antes:

“Te vez muy bien pero por qué no dejas descansar ya a tu hijo”, escribió una usuaria sobre la imagen, por lo que sin pensarlo más, Brenda Kellerman le pidió furiosa que no se siga metiendo en su vida:

“Porq él está descansado y porq es mi hijo algún problema, nunca le contesto feo a nadie pero creo q tu comentario y muchos como este ya me cansaron más cuando dicen porq no dejas descansar a mi hijo perdón como sabes q no está descansado, recordar no es malo y siempre lo voy hacer y q vengas solo a chismear mi Instagram porq no me sigues, ahora yo te digo porq mejor no dejas de andar de metiche en mis fotos gracias”.

La respuesta de la modelo generó cientos de reacciones por parte de sus fans, quienes la apoyaron ante el desafortunado comentario y le pidieron no hacer caso a ese tipo de críticas.