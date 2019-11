Saca ventaja del ‘Cyber Monday’

Aquí una guía para elegir las mejores opciones en teléfonos y accesorios

El súper evento del Lunes Cibernético hizo historia en el 2005. Han pasado 14 años y cada año sigue superando las ventas. En el 2018, según el sitio web Tech Crunch logró generar $7.9 millones haciendo historia como el día de mayor venta de comercio electrónico de los Estados Unidos.

El Cyber Monday, conocido por su término en inglés, ofrece un sin número de ofertas en casi todos los comercios.

Equipos

Se destaca como la excelente oportunidad para adquirir equipos electrónicos, especialmente televisores inteligentes. De acuerdo a un estudio publicado en Think Now Research, más del 65% de los participantes, hispanos y no hispanos, declararon que es muy probable comprar durante las ofertas del Lunes Cibernético.

Sin embargo, de acuerdo al sitio web Tech Crunch, los usuarios podrán encontrar buenas y tentadoras ofertas en los smartphones y accesorios, ya que según la manera en que operan los fabricantes, no se esperan nuevos modelos hasta mitad del próximo año 2020.

Los hispanos han definido cuáles son los aspectos más importantes a la hora de elegir un smartphone, por tanto al momento de hacer su compra, saben exactamente las características que buscan en su teléfono inteligente.

A continuación, en esta guía de compras encontrarás los teléfonos inteligentes más populares, por qué se recomiendan, el más económico y accesorios imprescindibles para el cuidado de estos, entre otros.

Para enterarte de las ofertas finales, debes acceder el lunes, 2 de diciembre, a tus comercios favoritos para conocer los precios finales y el inventario que estén ofreciendo en línea.

Necesidades del usuario

Más allá de evaluar cuál sistema operativo es mejor, lo importante a tomar en consideración son las necesidades del usuario. Por lo tanto, algunos escogen equipos de la familia Android mientras que otros prefieren los modelos de Apple.

Los smartphones

El mejor teléfono de Apple para el 2019: iPhone 11 Pro. De acuerdo a los expertos en tendencias digitales, la comunidad Digital Trends destaca este modelo como la opción que incluye tres aspectos fundamentales: cámara versátil, durabilidad de batería y un diseño impecable de pantalla.

El mejor teléfono de Android para el 2019: Samsung Galaxy Note 10 Plus. Si eres fanático de Android, entonces el modelo Samsung Galaxy Note 10 Plus, pues los expertos afirman que es el teléfono inteligente del sistema operativo Android más potente y que cuenta con múltiples funciones impresionantes.

Es un equipo con que tiene un diseño refinado y elegante, sin perder el aspecto de pantalla grande de 6.8 pulgadas.

El mejor teléfono inteligente más económico para el 2019: Google Pixel 3a. Si para ti no es opción gastar muchísimo dinero en un smartphone como los modelos de Apple y los más costosos de la familia Android, el Google Pixel 3a forma parte del sistema operativo Android que, según personas gurús en el tema consideran puede competir directamente con el iPhone.

Su característica principal y más comentada es la capacidad de 12.2 megapíxeles de su cámara.

Hay que protegerlos

Para protección segura de cualquier modelo, la marca Otter Box tiene las mejores opciones.

Hay quienes prefieren mantener sus teléfonos con protectores muy modernos con diseños y estilos que les representen.

Sin embargo, la mayoría de estos fallan en la calidad que asegura la durabilidad de la pantalla del teléfono y del funcionamiento del equipo en general.

Otter Box tiene protectores tanto para los modelos iPhone y Androids. Sus opciones varían y entre los favoritos se encuentran los de la serie Defender y Symmetry.

El primero contiene tres capas de protección que protegerán al equipo de cualquier caída y, a su vez, tiene una capa de refuerzo para la pantalla. Por otro lado, el Symmetry protege a los equipos, dándole una apariencia un poco más delicada.

Un par de buenos audífonos no pueden faltar

La mayoría de los teléfonos inteligentes traen en su paquete de compra un par de audífonos. Esto no quiere decir que son los mejores audífonos en el mercado o que cumplan con todas las necesidades auriculares. El modelo Sennheiser HD 4.50 SE Wireless Noise Cancelling Headphones – Black, exclusivo de Amazon.

Son inalámbricos y cuentan con la tecnología para reducir el ruido externo. Por tanto, mejora a gran escala la experiencia auditiva.

Los cargadores portátiles están en la lista de los accesorios más necesitados

En estos tiempos, andar por la calle, en el trabajo o en cualquier lugar con la batería completamente descargada puede convertir el día en la peor pesadilla. Esto se puede evitar si llevas contigo un cargador portátil al que puedes conectar tu teléfono para cargar y continuar su uso sin tener que estar pegado a un receptáculo o en el caso de que no tengas ninguno accesible.

La marca RAVPower 20,000mAh es una de las opciones más económicas y accesibles dentro del mercado. El aparato cuenta con dos entradas USB para cargar teléfonos y hasta tabletas.