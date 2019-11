Acosador de jóvenes boricuas en Florida por hablar español sería un candidato republicano

ORLANDO, Florida – Un adolescente puertorriqueño y un amigo fueron removidos de una cancha de tenis en Sarasota, Florida, luego de que un hombre los acosara y persiguiera por hablar español.

El incidente quedó grabado en video por el menor, quien alega que el hombre, el escucharlo conversar en español, le pidió que abandonara el lugar y se fuera a “cortar grama”. En el pietaje se oye al joven reclamar al hombre que lo que está haciendo es “racismo” y le cuestiona: “¿tú eres humano?”.

En entrevista con El Nuevo Día, Javier Irizarry, tío del adolescente, explicó que el incidente ocurrió esta semana en el Bath & Racquet Fitness Club en cuyas instalaciones opera el Celsius Tennis Academy.

El joven participaba, como parte de su adiestramiento en el tenis, en una competencia.

Irizarry narró que un hombre que hablaba en inglés con lo que parece ser acento británico increpó a su sobrino y a un amigo que le acompañaba luego de escucharlos hablar en español mientras practicaban en una cancha.

Candidato a comisionado

Varias fuentes de este medio identificaron al hombre como Martin Hyde, un candidato republicano a comisionado por la ciudad de Sarasota para las elecciones de 2020. Hyde, original del Reino Unido, lleva en Florida unos 20 años.

Explicó que su sobrino juega tenis desde niño y para crecer en el deporte compite con frecuencia con jugadores de otros lugares para mejorar su desarrollo deportivo.

“Para eso es que entonces va a un torneo internacional en el Celsius Tennis Academy. Ellos están practicando en la cancha pues el juego era al otro día, cuando se acerca un hombre que los manda a callar y los cuestiona porque estaban hablando español”, explicó.

En otro momento del video, el hombre le dice al joven que se mantenga callado, a lo que este le contesta que llamará a la Policía y le cuestiona varias veces por qué comentó que se fueran a cortar grama. “Eso es racismo”, acusó.

Más adelante, se escucha al hombre pidiendo en varias ocasiones a personal del lugar que removieran a los jóvenes de lugar y comentó que él pagaba $5,000 anuales por ser miembro de esa instalación, mientras que dijo que los jovencitos quizá solo pagaban $50.

Según Irizarry, los adolescentes salieron y abandonaron el club. Sin embargo, más tarde volvieron a inscribirse en el torneo vía telefónica y al día siguiente lograron participar en la competencia en el mismo lugar.

Por tratarse de menores de edad, los nombres de los adolescentes no serán publicados.

Responde la academia

Cary Cohenour, dueño de la academia Celsius Tennis Academy, que ofrece talleres en el Bath & Racquet Fitness Club, dijo que no estaba en la cancha al momento de los hechos y aclaró que el hombre que insultó a los adolescentes es un miembro de ese club.

“Ese hombre estaba en la cancha junto a sus hijos practicando una lección de tenis como parte de una competencia internacional y para la cual el instructor había pedido silencio.Al parecer, el hombre pide a los otros dos adolescentes (los puertorriqueños) que hicieran silencio y ahí surge el incidente”, dijo Cohenour.

“Eso fue algo que no debió ocurrir. No estamos de acuerdo con eso mucho menos cuando en mi academia tengo jóvenes de Perú, Panamá, Brasil y de otros lugares de Latinoamérica. Pero lo cierto es que nadie de nuestra academia estuvo involucrado. Fue un miembro del club que no tiene nada que ver con nosotros”, dijo.

Cohenour dijo que alguien de la administración conversó con el hombre del incidente y que se le explicó que ese comportamiento no está permitido en esa instalación. El club ubica en el 2170 Robinhood St, en Sarasota, Florida.

(Por José Javier Pérez)