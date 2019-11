Eiza González reacciona al desnudo de Sebastián Rulli

La provocativa imagen generó miles de comentarios, entre los que se encuentran su pareja Angelique Boyer

Desde hace unos días Sebastián Rulli utilizó su cuenta de Instagram para publicar fotografías en las que aparece sin ropa en las playas de Quintana Roo.

El jueves 28 de noviembre, lanzó un reto a sus seguidores para obtener medio millón de “Me gusta” y subir una imagen más candente, por lo que en su última fotografía, el actor se dejó ver sin ropa, cubriendo sus partes íntimas únicamente con un plástico que estaba tirado en la playa.

Para sorpresa de sus fanáticos, el actor aprovechó la publicación para enviar un mensaje de conciencia con el medio ambiente y evitar la contaminación en los mares:

“Lastima que la basura en las playas siga contaminando tanto, inclusive esta foto. Si no hubiera tanto plástico desparramado por todos lados, realmente está playa sería un paraíso. Este mundo sería muy diferente. Que pena que como sociedad no nos hagamos responsables y culpemos siempre a los demás. Empecemos por nosotros. No tiremos basura , evitemos usar tanto plástico . Limpiemos las playas, recojamos lo que podamos.”

La imagen obtuvo más de 23 mil comentarios de apoyo y felicitaciones por la ingeniosa manera que tuvo el actor de origen argentino de promover el cuidado del medio ambiente, entre ellos se encuentra la reacción de Eiza González, su pareja antagónica dentro de la telenovela ‘Amores Verdaderos’ de Televisa, quien escribió: “Ya contrólate porfavor“.

Otros famosos como Maite Perroni, Alexis Ayala, Kika Edcgar, Julio Camejo, Poncho de Nigris, Sergio Mur, Raúl Araiza y Jessica Coch, también aplaudieron la iniciativa del actor y comentaron con sentido del humor.

Quien también respondió a la publicación fue su novia Angelique Boyer, quien recordó lo divertido que fue tomar la famosa fotografía.

“Bueno mi vida yo levante mucha basura en esa playa… ahora la foto sin basura va? @sebastianrulli #yaenserio que divertido fue… vamos por más días como ese! Te amo”.