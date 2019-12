Messi, CR7, Neymar o Canelo… los mejor pagados del mundo que sí desquitan la billetiza

Es tiempo de revisar la lista de Forbes de 2019 a la luz de los logros de estas estrellas

Antes de que termine 2019 es buena idea recordar los nombres de los 10 atletas mejor pagados del mundo según Forbes, una lista que encabezó con buena ventaja el crack argentino Lionel Messi y en la que el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez ocupó el cuarto lugar.

Pero en esta ocasión, podemos revisar brevemente los logros de cada uno de estos deportistas en el año computado respecto a la fortuna económica que recibieron, sumando salarios y patrocinios.

En otras palabras, ¿quiénes de los 10 deportistas mejor pagados del planeta realmente lo justificaron en el terreno de juego?

1 Lionel Messi

Ingresos totales: $127 millones de dólares

Salarios y premios: $92 millones/Publicidad: $35 millones

El astro argentino tuvo una temporada 2018-19 espectacular, pero sin verdadero sabor a gloria luego que el FC Barcelona fuera eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones por el Liverpool en una debacle del equipo catalán que llevaba ventaja de 3-0 al juego de vuelta. Messi anotó 51 goles oficiales en esa temporada, 36 de ellos en La Liga para llevar a su equipo al campeonato y de paso ganar su sexto trofeo Pichichi, además de su sexta Bota de Oro europea. En el inicio de la campaña 2019-20, Messi lleva 10 goles oficiales. A nivel de selecciones, Messi no pudo llevar a Argentina a algún logro significativo. En el Mundial de Rusia 2018, la Albiceleste fue eliminada en octavos de final por Francia. Y en la Copa América de este año se quedó en las semifinales vencida por Brasil.

¿Desquitó Messi la billetiza? ⚽⚽⚽⚽⚽

2 Cristiano Ronaldo

Ingresos totales: $109 millones de dólares

Salarios y premios: $65 millones/Publicidad: $44 millones

La primera temporada completa de Cristiano Ronaldo en el Juventus fue buena, pero no impresionante. Convirtió 28 goles en 43 partidos y ayudó a la conquista de la Serie A italiana, pero el equipo turinés no pasó de los cuartos de final en la Champions League. Con su selección nacional, CR7 se quedó lejos de su objetivo en la Copa del Mundo de 2018 al perder Portugal en octavos de final contra Uruguay, no obstante aquel juego de “hat-trick” contra España en la primera ronda. Ha tenido un tórrido 2019 con su selección (14 goles). Recientemente alcanzó la cifra de 700 goles en su carrera. Fuera de la cancha, el astro logró eludir el verano pasado una seria demanda por violación de una modelo estadounidense.

¿Desquitó CR7 la billetiza? ⚽⚽⚽⚽

3 Neymar

Ingresos totales: $105 millones de dólares

Salarios y premios: $75 millones/Publicidad: $30 millones

En su segunda temporada con el PSG, Neymar lo hizo bien a secas con 23 goles en 28 partidos y el bicampeonato de la liga de Francia. Pero antes de la actual campaña, sus bonos se cayeron al intentar retornar al Barcelona, incluso siendo sancionado por el club parisino. Unos meses antes, tras perder la Copa de Francia, el astro brasileño agredió a un aficionado, y tambien lidió con otro escándalo por una presunta violación en París, aunque luego la mujer que lo demandó fue acusada de fraude. Con la selección de Brasil, Neymar no brilló mucho en el Mundial de Rusia 2018, llegando solo a los cuartos de final y siendo objeto de burlas por sus “piscinazos”, mientras que en la pasada Copa América en su país no jugó por lesión.

¿Desquitó Neymar la billetiza? ⚽⚽

4 Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Ingresos totales: $94 millones de dólares

Salarios y premios: $92 millones/Publicidad: $2 millones

El boxeador mexicano se consolidó el pasado año y medio como la mayor estrella del boxeo. En dicho periodo, dio la pelea de su vida para superar a Gennady Golovkin en duelo de revancha de peso mediano que pudo ser para cualquiera, y luego de firmar su histórico contrato de cinco años y $365 millones con DAZN, invadió otras divisiones para ganar título de peso supermediano y semicompleto, este último el pasado 2 de noviembre contra el ruso Sergey Kovalev por nocaut. También venció a Daniel Jacobs, un rival serio al que se impuso por decisión. El actual reinado de “Canelo” en su deporte le ha empoderado al grado de elegir a sus rivales y criticar a su propio promotor.

¿Desquitó Canelo la billetiza? 🥊🥊🥊🥊

5 Roger Federer

Ingresos totales: $93.4 millones de dólares

Salarios y premios: $7.4 millones/Publicidad: $86 millones

El que muchos consideran el más grande tenista de la historia ha seguido el pasado año y medio compartiendo su excelsitud, pero es un hecho que ya no le está alcanzando para sumar títulos de Grand Slam, en parte por la grandeza de sus rivales tradicionales Rafael Nadal y Novak Djokovic. El suizo no pudo ganar ninguno de los anteriores seis “majors” en los que participó, quedándose en las semifinales de Roland Garros de este año (ante Nadal) y perdiendo dramáticamente en la final de Wimbledon (ante Djokovic). Eso sí, la intachable imagen de Federer le permitió ser el atleta de esta lista con mayor porcentaje de ingresos vía patrocinadores.

¿Desquitó Federer la billetiza? 🎾🎾🎾🎾

6 Russell Wilson

Ingresos totales: $89.5 millones de dólares

Salarios y premios: $80.5 millones/Publicidad: $9 millones

El quarterback de los Seahawks de Seattle, tras firmar un contrato que en ese momento era récord de la NFL, tuvo un récord de 10-6 en 2018, con 3,448 yardas, 35 pases de touchdown y solo 7 interceptados. Una actuación estupenda que en este 2019 ha sido incluso mejorada por el mágico mariscal de campo: récord de 9-2, 2,937 yardas en 11 partidos, 24 pases de TD y tan solo 3 interceptados, para ser candidato a Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL.

¿Desquitó Wilson la billetiza? 🏈🏈🏈🏈🏈

7 Aaron Rodgers

Ingresos totales: $89.3 millones de dólares

Salarios y premios: $80.3 millones/Publicidad: $9 millones

A pesar de que solo ha conquistado un Super Bowl –y eso fue hace ya nueve temporadas–, el quarterback de los Green Bay Packers sigue siendo visto como el más completo de la NFL. En la temporada de 2018, sin embargo, tuvo una campaña perdedora (6-9-1). Pero sus 4,442 yardas, 25 touchdowns y solo 2 pases interceptados le dan crédito de que él fue el menos culpable. Este 2019 presenta récord de 8-3, con 18 TDs y 2 interceptados.

¿Desquitó Rodgers la billetiza?🏈🏈🏈

8 LeBron James

Ingresos totales: $89 millones de dólares

Salarios y premios: $36 millones/Publicidad: $53 millones

El mejor basquetbolista de su generación emprendió desde el año pasado una nueva aventura en la NBA al aceptar mudarse a Los Ángeles para jugar con los Lakers. La primera temporada fue fallida, en parte por una lesión de la ingle que lo limitó a 55 partidos, manteniendo un promedio acorde con su carrera de 27.4 puntos por juego. No pudo evitar que la racha de campañas perdedoras de L.A se extendiera a seis al acabar con marca de 37-45. Con un plantel muy reforzado, los Lakers son el mejor conjunto de la actual campaña de la NBA con 17-3, con James promediando 25.7 puntos, además de liderar la liga en asistencias con 11.0.

¿Desquitó LeBron la billetiza? 🏀🏀🏀🏀

9 Stephen Curry

Ingresos totales: $79.8 millones de dólares

Salarios y premios: $37.8 millones/Publicidad: $42 millones

Fue otra excelente temporada para el mejor tirador de larga distancia de la historia de la NBA al promediar 27.3 puntos por juego y meter el 44% de triples en 2018-19. Solo que esta vez no hubo campeonato al caer con sus Warriors de Golden State, muy disminuidos por lesiones, ante Toronto. Y en este inicio de 2019-20, “Steph” ha jugado poco debido a lesiones.

¿Desquitó Curry la billetiza? 🏀🏀🏀

10 Kevin Durant

Ingresos totales: $65.4 millones de dólares

Salarios y premios: $30.4 millones/Publicidad: $35 millones

En la terminó siendo su temporada final con Golden State, “KD” promedió 26 puntos por partido y luego era el líder anotador de los playoffs con 32.3 hasta que la devastadora lesión del tendón de Aquiles lo dejó fuera en plenas Finales. Durant entonces decidió firmar con Brooklyn, donde por ahora solo mira desde el banquillo mientras se sigue recuperando.

¿Desquitó Durant la billetiza? 🏀🏀🏀