Carmen Aub dice: “Todos desnudos” y así sus fotografías en Instagram

La crisis de los 30s justo llegando a ellos… es normal o mental? Te paso? Jajaja estoy feliz por todo lo que he construido hasta hoy (y lo que me falta) pero a veces en las redes sociales no se ven también estos momentos de confusión, que aunque asumo con entusiasmo debo decir que me ha pegado!! me estoy permitiendo por primera vez soltar el control y dejarme llevar (aunque como cuesta ya que suelo ser muy exigente conmigo misma, alguien más así ??🙄🤦🏼‍♀️) eso me ha puesto a prueba para encontrarme en el balance (que ha sido uno de los objetivos más difíciles para mi) esta nueva etapa seguiré buscando mi mejor versión, siendo congruente a lo que siento, digo, pienso y hago, como siempre unas veces lo lograré y otras no… esa es la prueba, de eso se trata la vida de equivocarse, de intentar, de reinventarse, de encontrarse y cómo dice una frase que me encanta de Cheryl Strayed “be brave enough to break your own heart” hoy celebro mis 30s! Celebró mis éxitos, celebró mis fracasos que el conjunto de ambos me han traido hasta aquí hoy, a seguir jugando en esto de vivir y aprendiendo en esto de madurar! Gracias a todos por estar en mi vida 😍