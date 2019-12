Rosalía y Emma Watson protagonizan juntas el Calendario Pirelli 2020

View this post on Instagram

CALENDAR PIRELLI 2020 | 'BEHIND THE SCENES'. POR EL AMOR Y LA BELLEZA. | TIMELESS. PRIMERAS IMÁGENES DETRÁS DE ESCENA DE 'LOOKING FOR JULIET', EL TEMA ELEGIDO POR EL FOTÓGRAFO PAOLO ROVERSI PARA EL CALENDARIO PIRELLI 2020. 'TODAVÍA ESTOY BUSCANDO A MI JULIETA Y BUSCARÉ TODA MI VIDA PORQUE JULIETA ES UN SUEÑO'. FILMADO ENTRE PARÍS Y VERONA EN EL MES DE MAYO, LA MIRADA SINGULAR DE ROVERSI IMPRESA EN IMÁGENES LLENAS DE EMOCIÓN CONGELADA, DE SENSUALIDAD SUSPENDIDA, DE PASIÓN VERDADERA, DE FUERZA, DE AMOR, DE BELLEZA. EL TRABAJO DE ROVERSI ES SIN DUDA DE OTRO MUNDO. SU APROXIMACIÓN AL SUJETO, SUS LARGAS EXPOSICIONES QUE FACILITAN EL DIÁLOGO Y LA CAPTURA FINAL DE LA PERSONALIDAD DEL RETRATADO. EN ESTE PROYECTO HA QUERIDO CONTAR CON GRANDES TALENTOS DE LA INTERPRETACIÓN Y LA MÚSICA, MUJERES DE DIFERENTES CULTURAS QUE MUESTRAN SU 'FORMA DE ARTE', ACTÚAN, CANTAN Y POSAN EN HOMENAJE A LA FIGURA DE JULIETA DE SHAKESPEARE. CHRIS LEE, CLAIRE FOY, EMMA WATSON, INDYA MOORE, KRISTEN STEWART, MIA GOTH, ROSALÍA, YARA SHAHIDI Y STELLA ROVERSI. CALENDAR PIRELLI 2020, UNA HISTORIA DE AMOR.