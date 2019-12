Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

La ciudad se viste de Navidad y son muchas las atracciones a visitar esta temporada

Jueves 5

Charla en la biblioteca

Víctor Florencio se dio a conocer internacionalmente cuando desde muy pequeño comenzó a hacer predicciones. Ahora, quien también se conoce como el Niño Prodigio, ofrecerá una charla en el Mark Taper Auditorium de la Los Angeles Central Library (630 W. 5th St., Los Angeles) para presentar su nueva revista sobre esotería y además para hablar de las predicciones de 2020. 5:30 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 228-7000y lapl.org.

Cuento de navidad

El cuento clásico de navidad, “A Christmas Carol”, regresa al teatro A Noise Within (3352 E. Foothill Blvd., Pasadena) con una adaptación de Geoff Elliott y dirigida también por él y por Julia Rodríguez-Elliott. La historia, escrita por Charles Dickens, relata la experiencia de Ebenezer Scrooge, un viejo avaro que repasa su vida para al final reconocer sus errores y hacer los cambios necesarios para ser feliz. Termina el 23 de diciembre. Detalles sobre horarios en el sitio oficial del teatro. Boletos $25 a $86. Informes (626) 356-3121 y anoisewithin.org.

Ballet con marionetas

El Pasadena Playhouse (39 S. El Molino Ave., Pasadena) presenta el Bob Baker’s Nutcracker, una adaptación de este ballet clásico que presenta el Bob Baker Marionette Theater, una producción que produce esta compañía desde 1969. La función incluye más de cien marionetas realizadas a mano que llevan al espectador a una aventura hecha con hilos dentro del mundo encantado del Cascanueces. Funciones hasta el 29 de diciembre; consultar la página oficial para detalles de los horarios. Boletos $20; menores de 2 años gratis. Informes (626) 356-7529 y pasadenaplayhouse.org.

Ceremonia navideña

El Third Street Promenade (entre la Arizona Ave., y Wilshire Blvd., Santa Monica) realizará su ceremonia oficial de encendido del árbol navideño y recibirá la visita de Santa Claus. El alcalde de esa ciudad, Gleam Davis, estará a cargo de presidir la ceremonia que amenizarán los Madrigals de la secundaria Santa Monica y el grupo Top Shelf Vocal. Habrá actividades para los niños, un mercado con productos navideños y caída de nieve. 6 a 9 pm. Evento gratuito. Informes downtownsm.com/winterlit.

Navidad en Queen Mary

Una pista de hielo alrededor de un árbol de navidad de 26 pies, la North Pole Village, un tren express, un carrusel, cantantes que interpretan canciones navideñas y actividades manuales es algo de lo que sucede en el Queen Mary Christmas, que se realiza en el barco Queen Mary (1126 Queens Highway, Long Beach). Y mientras todo esto sucede en el exterior del barco, dentro de la famosa nave los visitantes pueden conocer a la señora Santa, que lee cuentos a los niños, o saludar y tomarse una foto con Santa, que recibe a los asistentes en las oficinas del capitán. La experiencia no está completa sin pasar por el teatro en cuarta dimensión del Queen Mary, donde se proyecta, en 4D, una versión especial de la cinta “The Polar Express”. Solo en días selectos de diciembre. Consultar horarios en la página oficial del evento. Termina el 1 de enero. Boletos $22 a $29. Informes (877) 600-4313 y queenmary.com.

Viernes 6

Teatro en la catedral

La obra de teatro “La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin” regresa a la Catedral de Nuestra Señora de los ángeles (555 W. Temple St., Los Angeles) por décimo séptimo año consecutivo. Escrita por Evelina Fernández y dirigida por José Luis Valenzuela, la obra dramatiza la aparición de la Virgen María a Juan Diego, un campesino indígena. La puesta en escena, que presenta el Latino Theater Company, incluye música, danza y un mensaje de fe, amor y perseverancia. 7:30 pm. Entrada gratis; boletos con asiento reservado $45. Informes (866) 811-4111 y latc.org.

Noche de trova

La serie Noches de Trova, que se presenta en el Center for the Arts de Eagle Rock (2225 Colorado Blvd., Los Angeles), tiene como invitados en esta ocasión a Jorge Negrete y a Esteban León, quienes estarán acompañados por la intérprete Viola Trigo, una de las voces más representativas de la música tradicional mexicana. En los años recientes, la artista ha formado parte del programa de canto y poesía “Bellas Artes a todas partes”, en el que presenta sus lecturas en voz alta. 8:45 pm. Boletos $15. Informes (323) 561-3044 y cfaer.org.

Exhibición sobre ‘Back to the Future’

El Hollywood Museum (1660 N. Highland Ave., Los Angeles) inaugurará la muestra “Back to the Future Trilogy: The Exhibit”, que rendirá tributo a las tres cintas de esta saga cinematográfica. Se trata de la primera exhibición dedicada a esta trilogía en Estados Unidos justo unas semanas antes de que se cumplan 35 años del estreno de la primera parte de la serie. La muestra incluye una colección más de 350 objetos y artefactos –entre ellos vestuario, fotos y pósters–, que fueron prestados por renombrados coleccionistas; incluye artículos nunca antes vistos. Miércoles a sábado 10 am a 5 pm. Boletos $5 a $15. Informes (323) 464-7776 y thehollywoodmuseum.com.

Brillo en el Grand Park

Por segundo año consecutivo, el Grand Park presenta Grand Park’s Winter Glow, una exhibición de luces nocturna que ofrece una experiencia inmersiva expuesta en la Grand Avenue y la Music Center Plaza (200 N. Grand Ave., Los Angeles). En esta ocasión se duplicó la cantidad de luces de las instalaciones creadas por artistas locales como Cassandra Carrillo, Carlos G. Rodas y Aphidoidea. Los senderos y fuentes históricas de estos lugares serán transformados con proyecciones de la más alta tecnología. Algunas de ellas son de gran escala e interactivas. Termina el 25 de diciembre. Evento gratuito. Informes grandparkla.org.

Domingo 8

Coro de niños

Fernando Malvar-Ruiz conduce el programa A Ceremony of Carols con Los Angeles Children’s Chorus en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles). En este evento, Benjamin Britten creó una pieza maestra que incluye textos navideños cuidadosamente elegidos para niños y arpa, entre ellos “I Love You/What a Wonderful World”, “Camino por altas torres”, “Silent Night” y “Niño lindo”. 7:30 pm. Boletos $16 a $48. Informes (323) 850-2000 y laphil.org.