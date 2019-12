La radiante belleza de Claudia Álvarez a días de dar a luz

La actriz luce radiante y tiene este mensaje a sus fans

Claudia Álvarez está consciente de que cada vez falta menos para que dé a luz a su bebé y a pocas semanas de que su más grande sueño se haga realidad, se puso a reflexionar sobre todo lo que tuvo que pasar durante los últimos años para que pudiera quedar embarazada y confiesa que nunca creyó que pudiera ser tan fuerte.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un escrito que hizo en el cual contó todo a lo que tuvo que renunciar y los sacrificios que tuvo que hacer para estar en el tratamiento de fertilización y reconoció que muchas personas no saben la fuerza que tienen hasta que se ven obligadas a atravesar alguna dificultad.

“La vida nos protege y nos va dando poco a poco los golpes que necesitamos. Si a mí me hubieran dicho que para lograr tener un bebé por in vitro iban a tener que pasar más de dos años e iba a pasar por procesos de miedo, cambios hormonales, más de 600 inyecciones, mil medicinas y vitaminas, anestesias para extraer mis óvulos, dejar ir proyectos que me moría por hacer y muchas cosas más, seguramente hubiera creído que no soy tan fuerte para lograrlo”, señaló Claudia.

Por otro lado, la actriz compartió un video en el que confesó que ahora que está en las últimas semanas del embarazo se ha vuelto sumamente sensible y llora hasta por los detalles y situaciones más insignificantes como ver escenas de amor en una película o cuando alguien le dice algún cumplido sobre su próxima maternidad.