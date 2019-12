Las estrellas de The Rise of Skywalker reflexionan sobre el fin de Star Wars

Esta Navidad llega a su fin la saga original de La Guerra de las Galaxias, la franquicia más taquillera de la historia del cine

Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney

LOS ÁNGELES – Un viaje que comenzó el 25 de mayo de 1977 está a punto de terminar. Hace más de 42 años se estrenó “Star Wars”, un western en el espacio que dio lugar a la franquicia más exitosa más de la historia del cine. Aquel universo concebido por George Lucas tomó el nombre del primer film –que posteriormente tuvo que conocerse como “A New Hope” para evitar confusiones– y generó una legión de fans tan apasionados que cuando se planean los días de promoción con la prensa, el estudio pide a los periodistas que no digan dónde están haciendo las entrevistas, no vaya a ser que hordas de Stormtroopers, rebeldes galácticos o Mandalorians se aparezcan por el lugar.

Así tuvo lugar esta semana en Pasadena, California, la rueda de prensa de “Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker“, la película que echará el cierre este 20 de diciembre a las tres trilogías de La Guerra de las Galaxias.

“Vivimos en un mundo loco”, comentó J.J. Abrams, director del film. “Y Star Wars para mí siempre ha significado esperanza, unión de la gente, la familia…”.

“Es un gran espectáculo, pero lo más importante para mí, lo que importa, es la mirada y el corazón de los personajes”, añadió Abrams, único cineasta de la saga además de Lucas que ha dirigido más de una película (también fue responsable del episodio VI “The Force Awakens”, como se encargó de recordar Ava DuVernay, que sorpresivamente ejerció de maestra de ceremonias del evento.

“La presión ha cambiado”, continuó Abrams. “Al principio de The Force Awakens no sabíamos hacia dónde irían los personajes. Esto es el cierre a nueve películas, la responsabilidad es grande. Nada hubiera funcionado si no confías en la gente. Este elenco es la clave, su trabajo ha sido espectacular”.

Por “este elenco” Abrams se refería a los actores que le acompañaban en el escenario, estrellas jóvenes de la saga como Daisy Ridley, Adam Driver o John Boyega; y veteranos como Billy Dee Williams, que en el último episodio vuelve a interpretar a Lando Calrissian por primera vez desde “The Return of the Jedi” en 1983.

“Con George [Lucas] fue una oportunidad de trabajar con alguien realmente extraordinario. Y ahora con J.J. [Abrams] he vuelto a tener la oportunidad de trabajar con alguien extraordinario”, dijo el actor de 82 años. “Ha sido un placer para mí volver a Lando. Creía que era algo que no iba a pasar. Cuando me lo dijo J.J. me atraganté, fue un regalo inesperado. Soy un ser humano muy feliz ahora”.

Otro de los presentes fue Anthony Daniels, el único actor que aparece en todas las películas de la saga en su papel del androide C–3PO, quien agradeció a todos los fans por el cariño de más de cuatro décadas.

“En los últimos meses me di cuenta de que antes no tenía perspectiva para entender qué significa estar en Star Wars, porque he estado en todas las películas. Pero ahora finalmente estoy empezando a verlo desde la perspectiva de la audiencia”, comentó.

A su lado se sentaba Joonas Suotamo, quien se ha puesto en la piel de Chewbacca en los últimos films y reflexionó sobre la popularidad de su personaje.

“Tenemos que irnos a 1977, cuando George encontró a Peter [Mayhew] para interpretarlo. La resistencia de Chewbacca tiene que ver con el carácter físico que Peter le dio. Se mueve diferente a un humano, es especial. Incluso gente que no ha visto Star Wars conoce a Chewbacca. Estoy muy agradecido de ser parte de ese legado”, apuntó el actor y ex jugador de baloncesto finlandés.

Por su parte, Boyega destacó cómo su participación en la última trilogía le ha cambiado la vida. Él, como Ridley, quien asentía a su lado, era un actor en una difícil situación económica cuando se presentó a las audiciones. Ahora es una estrella conocida por su interpretación de Finn, con quien se identifica.

“La lealtad es muy importante en mi vida personal. Y es algo que hace Finn día a día. Yo soy una buena persona, pero no siempre me comporto bien. Esa consistencia de Finn en hacer lo correcto me ha hecho plantearme mi propia vida”, reflexionó el británico de 27 años, que además lanzó un curioso agradecimiento a su director.

“Aprecio que no eres como el resto de esta industria, que se pasa hablando mierda la mitad del tiempo”, dijo a Abrams.

Su compañera en la mayoría de escenas, Ridley, destacó lo fácil de trabajar con sus compañeros pese a la dura exigencia física del film: “En algunos momentos nos lo pasamos tan bien, era como estar charlando con tus amigos, que me preguntaba si realmente estaba actuando”.

Una de las incorporaciones a la saga es Keri Russell, que confesó que amaba su máscara: “Mi fantasía es que puedo ver a todos en mi disfraz y nadie puede verme a mí”.

“Keri amaba tanto la máscara que no se la quitó en los dos primeros días. No le vi la cara en ningún momento”, añadió Abrams entre risas.

El director adelantó que en el nuevo film, a diferencia del anterior “The Last Jedi”, los personajes aparecen todos juntos en muchas escenas, lo que le da un ambiente y una escala muy “humana”.

Por supuesto, no faltó el recuerdo a la desaparecida Carrie Fisher, quien vuelve a aparecer como la Princesa Leia.

“Todos amaban a Carrie. Continuar la historia sin Leia no era posible”, aseguró Abrams. “Cuando volvimos a ver escenas no utilizadas de The Force Awakens vimos que teníamos una oportunidad de crear escenas con Leia”.

“Ella está increíble en la película y es muy emocionante verla y a la vez muy triste que no pueda estar aquí sentada con nosotros”, añadió.