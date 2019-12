Mira cómo reacciona Zuleyka Rivera con el talento de ‘Un Nuevo Día’ que le habría robado el novio

Mira el video donde la ex Miss Universo desprecia a la venezolana

Luego de más de un año de haber salido de ‘Un Nuevo Día’, Zuleyka Rivera regresó como presentadora invitada mientras Rashel Díaz se toma una merecidas vacaciones. Pero al regresar tuvo que enfrentarse a compartir con Erika Csiszer, quien le habría robado a su último novio, Germán Rosete.

Zuleyka, que además de ser extremádamente simpática, se le conoce por su sinceridad, no pudo disimular su disgusto de tener que compartir espacio con la venezolana, al punto que -como puedes ver el video a continuación- casi le negó el saludo, le tiró besos mientras le dijo: “a ti de lejos” aun teniéndole al lado.

¿Cómo nació esta aparente enemistad entre ellos? ¿compartieron más de un hombre? Sí y no… Erika salió con dos caballeros que fueron novios de Zuleyka, justo después de que estuvieron con ella.

El primero fue Jaime Mayol (actual pareja de Gaby Espino) y el segundo, y el que más dolor le habría causado a la ex Miss Universo, fue su último gran amor, con quien hasta habría pensando casarse y compartir su vida: el empresario mexicano Germán Rosete.

Ambas eran compañeras en ‘Un Nuevo Día’ cuando Rivera conoció, se enamoró y comenzó una relación importante con el empresario, ella misma se los habría presentado a sus compañeros, incluida Csiszer.

De un día para el otro, y ya no estando Zuleyka en el programa de las mañanas de Telemundo, la relación amorosa de la boricua y el mexicano se terminó. Dejaron de compartir besos, viajes y frases bonitas en Instagram.

Pero lo más curioso es que la que comenzó a viajar fue Erika y sus paisajes coincidían con los del ex novio de Zuleyka, en tiempo y lugar.

Aunque Erika nunca hizo público el romance que habría tenido con el ex de Zuleyka, las imágenes hablan por sí solas y si quedaba alguna duda, en abril pasado, la propia ex Miss Universo hizo un comentario en una de las fotos del talento de ‘Un Nuevo Día’ que dejó en claro lo que estaba sucediendo aunque no fuera directa.

Según pudimos saber Erika y el empresario mexicano ya no estarían juntos y lo de ellos habría sido un romance momentáneo. Por lo pronto, personas que trabajan dentro de la producción de ‘Un Nuevo Día’ dicen que el ambiente entre ellas está muy pesado y que Zuleyka sería la que habría optado por ignorarla.