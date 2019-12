¿Qué le pasó a Britney Spears?

Parece que el paparazzi buscó los peores ángulos de la cantante

Foto: The Grosby Group

Britney Spears se fue a Miami a celebrar su cumpleaños con su novio, Sam Asghari. Los fotógrafos la captaron en sus momentos de mayor relajación, sin embargo, en lugar de buscar sus mejores ángulos encontraron prácticamente los peores, y en muchos de estos aparece realmente mal.

En una de las imágenes pareciera haber subido de peso, sobre todo porque se le forman varios rollitos en el vientre, sin embargo, es sólo un problema de postura. Ya que desde hace mucho tiempo se ve realmente muy bien y con sus músculos tonificados.

La siguiente imagen, en donde se puede apreciar parte de su rostro, no luce del todo mal, es más parece que ahora tiene mejor cutis, que hace algunos años. Pero de nuevo el fotógrafo parece haber tomado las peores posturas de la intérprete de “Baby one more time”.

Hay una de las fotografías que muestran el cuerpo entero de Britney, y ahí se puede ver que en la actualidad está realmente muy bien, y que todo lo que pasa, con algunas fotos, depende más del ángulo y su propia postura.