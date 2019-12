Raphael lo tiene claro: no quiere homenajes

El Divo de Linares se reinventa

Raphael señala que no le gustaría recibir homenajes porque aún está vivo, y explica que no es necesario que nuevos artistas canten algunos de sus éxitos, pues él lo puede seguir haciendo.

“No para qué si estoy yo. No quiero homenajes que no me he muerto, esas cosas son mías, las sé hacer yo“, indica.

El cantante español presenta en México su disco doble “Sinphónico & RESínphónico” donde incluye un dúo con Gloria Trevi.

“Nos conocimos en Miami el año pasado, no le hablé de este asunto entonces porque no estaba previsto, pero una vez ya en casa, cuando llegó esta canción para hacer el “RESinphónico“, me acordé de que podría ser una contrincante musical maravillosa, un chica que tiene un fuerza tremenda y que le va a venir pintado para esta canción”, expresa.

El Divo de Linares asegura que aún no considera el retiro pero lo hará en el momento que lo crea conveniente y sin dar aviso.

“Me retiraré cuando me toque, cuando yo crea que es el momento, no haré giras de despedida y eso porque no podría soportarlo, yo estaría llorando todo el día, entonces como no estoy dispuesto a sufrir, el día que yo decida que esto se terminó, llamaré a la oficina y diré “esto se terminó”, manifiesta.

“Lo que sí puedo asegurar a todos, es que yo me iré como vine, en perfectas condiciones”, completa.