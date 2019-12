Geraldine Bazán pasea por las playas de Puerto Rico con diminuto bikini

View this post on Instagram

Bueno y con esta foto me retiro… Estoy tratando de poner orden en mi insta y hacerle un diseño de a 3, si ya se hasta ahora no lo logro, sigo intentando. La belleza de esta foto… 1-Que se me ve la papadita de la felicidad y me encanta!! 2- Me la tomaron mis adooooorados @christianchavezreal y @mauriciogarza_ como su asistente. Joya!! Ehh reído tanto con ustedes, love you!!! Gracias!! @hrhloscabos #hrhloscabos por todas sus atenciones y la apertura en #Loscabos!!! Éxito!!!