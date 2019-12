¿Qué pasa si me quitan el útero?

La Histerectomía Total Abdominal (HTA) es la extirpación quirúrgica del útero a través de una incisión en la parte baja del abdomen.

Es un tema importante tanto para mujeres en edad reproductiva como postmenopáusicas debido a que es la segunda cirugía que más se realiza de manera ginecológica. También debes saber que existen dos formas más de extraer el útero: vía vaginal y vía laparoscópica.

Principales patologías para realizar una HTA o extirpación del útero:

Causas benignas: Sangrado uterino anormal, Implantación anómala de la placenta durante el embarazo, Endometriosis, Miomatosis uterina y adenomiosis, Prolapso uterino y Hemorragia durante el parto.

Causas malignas: Lesión pre-maligna asociada a cáncer cervicouterino, Lesiones invasoras asociadas a cáncer cervicouterino, Cáncer de endometrio y Cáncer de ovario.

Una vez que se tiene una historia clínica completa y con el diagnóstico certero de la paciente se plantea la realización de este procedimiento por lo que se recabarán los estudios preoperatorios incluidos los de laboratorio, los de imagen como Ultrasonido o Tomografía, y se realizará una Valoración pre-anestésica por parte del personal de ese servicio.

Además se debe plantear previamente a la paciente el abordaje a realizar ya que la HTA puede ser Total, Subtotal o Radical. Todo dependiendo si sólo se extirpará el útero o también el cérvix, las tubas uterinas y los ovarios.

Esto último puede alarmar a cualquier mujer debido a que sabemos que los ovarios son órganos productores de estrógenos y progesterona y sin ellos ya no habría más producción de estas hormonas, sin embargo siempre existirá la terapia de reemplazo hormonal en caso de ser necesaria, por lo que no tener el útero u otros órganos reproductivos no te hace “menos mujer”, se puede vivir sin ellos sin que esto represente un peligro para la vida.

Antes de realizar la HTA el Médico te informará acerca del por qué es necesaria la cirugía en tu caso, los beneficios que traerá a tu salud así como las posibles complicaciones y riesgos que conlleva, como toda cirugía mayor. Y es bueno que plantees todas tus dudas y sean resueltas previamente para que haya una atmósfera de confianza y los resultados sean los esperados.

Es importante hacer énfasis en que el enfoque de la HTA dependerá de la experiencia del Ginecólogo, quién es el Cirujano encargado de realizar este procedimiento; la indicación de la cirugía, la naturaleza de la enfermedad, tamaño del útero y muy importante, las características de cada paciente como la edad y su deseo de tener hijos, por lo que decimos que debe ser un tratamiento individualizado para cada mujer.

