Uber reporta más de 3,000 casos agresiones sexuales en un año

Tanto conductores como usuarios fueron atacados, informó la empresa de taxis por aplicación

El servicio de auto compartido Uber reveló alarmantes cifras de los incidentes de agresión sexual cometidos durante los viajes que hizo la compañía el año pasado en Estados Unidos. Se reportaron más de 3,000 agresiones sexuales, incluidas 229 violaciones en 1,300 millones de viajes.

Uber señaló que tanto conductores como usuarios fueron atacados, y que ocurrieron algunas agresiones entre usuarios.

En 2017, la compañía dijo que se reportaron 2,936 agresiones sexuales. Uber basa sus números en informes de usuarios y conductores, lo que significa que los números reales podrían ser más altos. Las agresiones sexuales generalmente no se denuncian.

“Sospecho que mucha gente se sorprenderá de lo raros que son estos incidentes; comprensiblemente, otros pensarán que todavía son demasiado comunes”, tuiteó Dara Khosrowshahi, jefe ejecutivo de Uber, sobre el informe. “Algunas personas apreciarán cuánto hemos hecho en seguridad; otros dirán que tenemos más trabajo por hacer. Todos estarán en lo cierto”.

El precio de las acciones de Uber cayó más del 1% en las operaciones fuera de horario.

Uber y su competidor Lyft se han enfrentado a una reacción violenta por no hacer lo suficiente para preservar la seguridad de sus usuarios y conductores. Docenas de mujeres están demandando a Lyft, alegando que la compañía debería haber hecho más para protegerlas de los ataques de los conductores. Una mujer de Connecticut demandó a Uber el mes pasado, alegando que fue agredida sexualmente por su conductor.

El informe de seguridad de Uber es el primero de su tipo, dijo la compañía en un tuit.

“Mantener esta información en la oscuridad no hace que nadie esté más seguro”, dijo Uber en un comunicado anunciando el informe. Planea publicar su informe de seguridad cada dos años en el futuro.

Mike Bomberger, un abogado que representa a más de 100 víctimas de asalto sexual en demandas contra Uber y Lyft, dijo que aplaude a Uber por divulgar los datos. “Uno de los problemas con ambas compañías es que se han escondido y han tratado de ocultar la cantidad de agresiones sexuales que ocurren en sus vehículos”, dijo.

Bomberger dijo que cree que entre el 80% y el 90% de los asaltos en el informe de Uber podrían haberse evitado mediante medidas como cámaras en los autos que graban los viajes y las compañías que informan a la policía de cada agresión que descubren.

La Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN, en inglés) dijo que apreciaba la transparencia de Uber.

“Este es un problema que afecta a todas las instituciones en Estados Unidos”, dijo la secretaria de prensa de RAINN, Emily Robinson, en un comunicado. Agregó que las organizaciones en todas las industrias, incluida la educación, deberían “hacer un esfuerzo similar para rastrear y analizar la conducta sexual inapropiada dentro de sus comunidades”.

Hubo 107 muertes por accidentes entre 2017 y 2018, de un total de 97 accidentes reportados a Uber. La compañía dijo que esto representa aproximadamente la mitad de la tasa nacional de accidentes fatales.

La agresión sexual en el informe se define en términos generales en categorías que incluyen besos no consensuales de una parte del cuerpo no sexual, intento de penetración sexual no consensual, contacto no consensual de una parte del cuerpo sexual, besos no consensuales de una parte del cuerpo sexual y no -penetración sexual consensuada.

La compañía también dijo que los viajes de Uber involucraron nueve asesinatos durante 2018.

Uber señaló que el 99.9% de los viajes no tenían problemas de seguridad reportados.

(Editado por Luis Hernández)