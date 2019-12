Mauricio Ochmann responde si es real la fotografía en la que aparece desnudo

"Me encantaría decir que así la tengo”: El esposo de Aislinn Derbez responde con sentido del humor a los rumores y aseguró que ya no le molestan

Hace unos días se filtró nuevamente una fotografía en donde Mauricio Ochmann aparece completamente desnudo, ante este esta información, el actor responde si es real o se trata de un montaje.

En entrevista para diversos medios de comunicación durante el claquetazo de la película ‘Ligando padre’, que protagonizará con Sandra Echeverría, el esposo de Aislinn Derbez aseguró que la polémica fotografía salió a la luz hace varios años y ya había tenido oportunidad de verla, por lo que aseguró no es real.

“Pero esto es Photoshop hijo, imagínate que la tuviera así de caballo, ¡no manches! esta foto ya es muy vieja y sí la conozco, pero me hicieron quedar muy bien. Me encantaría decir que así la tengo“, explicó el actor con sentido del humor.

Aseguró que este tipo de publicaciones ya no le afectan y gracias a la apertura que existe actualmente en redes sociales, prefiere evitar involucrarse en declaraciones sin sentido ya le divierten: “He pasado por tantas que si el qué dirán me divierte a veces mucho. Uno debe de saber de quién vienen las cosas y cómo te las tomas“, por lo que a los comentarios de gente desconocida pretende no prestarles atención y tomarlos con madurez.

Finalmente, el actor compartió que tiene una perfecta comunicación con su hija mayor, con quien ha podido hablar sin censura de estos temas, con el fin de evitar problemas.