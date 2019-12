Conoce cuáles son los 5 mejores restaurantes del mundo para este 2020 (y por qué)

View this post on Instagram

[ #LaListe2019 #Japan #Awards_Ceremony in #Tokyo ! ] . Special Prize « Best Wine Cellar » give by Mr. Bruno Yvon, the President of @moethennessy Japan 🍾🥂🎉 ————————————————————————— #LaListe2019Japan « Best Wine Cellar » . – Tour d’Argent Tokyo @tourdargenttokyo . – Restaurant Tateru Yoshino @tateru_yoshino . Congratulations ! おめでとうございます🎉 ————————————————————————— #LaListe #laliste1000 #LaListe2019Japan #ラリスト #日本授章式 #世界トップ1000レストラン @moetchandon @moethennessy @airfrance @havilandofficiel @abinbev @suntory_rokugin @hoegaarden @seven_uniform @destination_nouvelle_aquitaine @arcticbluegin @nespresso.jp